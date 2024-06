Dynamo České Budějovice se po napínavé baráži udrželo v nejvyšší fotbalové soutěži. Klíčovým momentem byl zákrok brankáře Šípoše, který uchránil tým před prodloužením. Trenérská dvojice Lerch - Kladrubský nyní stojí před otázkou budoucnosti klubu.

Fotbalisté Dynama se zachránili v první lize. Byl to boj do poslední vteřiny. V baráži remízovali v Táboře 1:1. Domácím stačil jeden gól k tomu, aby dostali zápas do prodloužení. Plachého skvělým zákrokem vychytal brankář Šípoš.

Dvojice trenérů Lerch - Kladrubský na lavičce Dynama splnila, co dostala za úkol. Po podzimu byly České Budějovice na odpis. Horší tým v soutěži nebyl. Jihočeši vytáhli tým z posledního místa na barážovou příčku. Baráž zvládli. Jiří Kladrubský po splnění záchranářské mise vzkazuje majiteli klubu Vladimíru Koubkovi: "Ptám se, co bude dál. Ptám se majitele." Kladrubský prožil na hřišti úspěšnou kariéru, zahrál si ve Spartě i v reprezentaci. Teď pomohl zachránit Dynamo ve Fortuna: lize. "Byli jsme čtyři body pod nulou. Nakonec jsme základní část zakončili se dvěma body navíc. Podařilo se nám předstihnout Zlín. Naším cílem bylo vyhnout se poslednímu místu. Táborsko hrálo skvěle, jak doma, tak i venku, bylo stále nebezpečné. Přesto jsme to zvládli. Ale ptám se, co bude dál? Ptám se, co nás čeká do budoucna a obracím se s touto otázkou na majitele. Co bude dál!?"