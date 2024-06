Fotbalová baráž o Fortuna ligu přináší desítky příběhů. Jeden z nich prožívá Pavel Novák. Jeden z nich je Michala Hubínka. "Se mnou chcete mluvit?" Jako by se divil po prvním utkání Dynamo České Budějovice - Táborsko. Neodehrál celé utkání, ale sehrál důležitý part. Přišel na hřiště v 67. minutě za stavu 1:1. Pohybem a důrazem na soupeře platil. Se spoluhráči oslavil vítěznou Niklovu trefu v nastaveném čase. Dynamo má před odvetou náskok 2:1, druhý zápas začne v neděli v 17.30 v Táboře. "Pro nás je to dobrý výsledek do odvety," myslí si Hubínek. Je mu 29 let, narodil se v Třebíči, měří 181 cm. "Dali jsme o gól víc, dává nám to větší šance," hodnotí pragmaticky. Vstřelený gól v závěru prvního zápasu mění hodně věcí. I taktiku pro druhý. "My si o ní řekneme," pousmál se Hubínek a jasně dal najevo, že taktické pokyny, které zazní v kabině, nebude vyprávět do světa.