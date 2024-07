Pro Jihočechy byl začátek zápasu před narvaným Edenem (téměř osmnáct tisíc diváků, vyprodáno nebylo jenom kvůli takřka prázdnému sektoru pro hosty) jako ze zlého snu. Už v deváté minutě prohrávali 0:2 a vypadalo to na pořádný průšvih. "Když přijedete do Edenu a dostanete v první minutě gól, tak je prakticky po zápase. Strávil jsem tady devět let, tak vím, jak to je. To si potom Slavia na soupeři jen smlsne. Připravovali jsme se na to, abychom se na začátku koncentrovali, bohužel nám to nevyšlo. Pak domácí přidali druhý gól a v desáté minutě už nebylo o co hrát. Apelovali jsme na kluky, aby nepodlehli atmosféře a nebáli se hrát, ale bohužel se tak stalo. První poločas nám nevyšel,“ konstatoval trenér Dynama Jiří Lerch.

Po změně stran to bylo o něco lepší, ale hlavně díky tomu, že slávisté pod vědomím jednoznačného průběhu zápasu a dvoubrankového vedení výrazně ubrali. „Ve druhé půli jsme se trochu dostali do hry, ale Slavia má svou kvalitu a zaslouženě zvítězila,“ uznal kouč poraženého týmu.

Zápas zrovna moc nevyšel Martinu Janáčkovi v brance Dynama, i když by bylo nefér házet vinu jen na něj, protože jeho tým byl prakticky po celý zápas pod permanentním tlakem a vyprodukoval jedinou střelu na branku soupeře. Hlavně třetí gól však působil až komicky, když strážci černobílé svatyně vypadl z rukou lehký centr a podruhé mu míč vyklouzl z rukou, když ho naháněl po zemi. Domácí Prebsl už pak měl lehkou práci. „S Janym se táhne nervozita z minulé sezony, ale nechtěl bych to házet jen na něj, měl tam pár dobrých zákroků,“ konstatoval Lerch. „Po sezoně jsme si řekli, že musíme posílit na pěti až šesti postech, což se týkalo i toho brankářského. To se zatím nepovedlo. Nové vedení stabilizuje klub, je tam krátce, ale posily budeme řešit. I brankáře,“ dodal.

Domácí kouč Jindřich Trpišovský mohl být samozřejmě spokojen. „Dobře jsme do utkání vstoupili a hned první dvě nebezpečné situace se nám podařilo proměnit. Začali jsme ve velkém tempu a první poločas byl z naší strany dobrý. Škoda, že jsme z toho nevytěžili víc. Kromě dvou gólů tam bylo břevno, neuznaný gól,“ hodnotil vydařený zápas jeho týmu.

Pohoda v Edenu, Slavia přehrává Dynamo.... | Video: Deník/ Pavel Kortus

Po změně stran už jeho svěřenci bez problémů dotáhli zápas k přesvědčivému vítězství. „Hned na začátku jsme neproměnili gólovkou Filousem (Daniel Fila – pozn. red.) a dlouho jsme čekali na třetí gól. Po slabší pasáži přišel a definitivně jsme se uklidnili. Za stavu 2:0 se může stát cokoliv. Přidali jsme pak ještě čtvrtou branku. Dobrý výkon ofenzivních hráčů, spousta věcí nám vycházela, na druhou stranu si nebudeme vše idealizovat. Víme, že v některých věcech ještě musíme přidat. Ale do ofenzivy to byl velký posun oproti prvnímu zápasu na Slovácku," řekl k jednoznačnému utkání.

SK Slavia Praha - SK Dynamo České Budějovice 4:0 (2:0)

Branky: 2. D. Douděra, 9. D. Fila, 66. Prebsl, 83. Wallem.

ŽK: Prebsl, Oscar - Tranziska, Martin, P. Zíka. Rozhodčí: Všetečka - Váňa, Slavíček - Petřík (video). Diváci: 17.839.

Slavia: Kinský - Holeš, Ogbu, Bořil – D. Douděra (82. Tomič), Prebsl, Oscar, Diouf (82. Wallem) - Schranz (68. M. Jurásek), Provod (75. Vorlický) – D. Fila (68. Chorý). Trenér: Trpišovský.

Dynamo: Janáček - Kotula, L. Havel, Keckeisen, Trummer - Hubínek - Šigut (73. P. Zíka), Suchan (88. Skalák), Čermák (46. Martin), Tranziska (83. Ogiomade) - Ondrášek (83. V. Hora). Trenér: Lerch.