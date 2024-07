Sešívaní v prvním ligovém kole zaváhali na Slovácku a v letošním premiérovém domácím vystoupení před vyprodaným natěšeným Edenem nehodlala reprezentanty nabitá sestava Slavie ponechat nic náhodě.

Ale asi úplně se nečekalo, že to bude až takový uragán. Jihočeši měli do role favoritů daleko, dostali se však bohužel do role absolutních statistů. Pražané šli do vedení už ve druhé minutě, když si na Prebslův pas naběhl z pravé strany Douděra a zamířil přesně na přední tyč. Úplně čisté svědomí neměl ani gólman Janáček.

Slavia byla hladová a v 9. minutě vedla už od dva góly. Zblízka napálil balon pod břevno Fila a bylo to 2:0. Hrálo se na jedno branku a pro Dynamo to zavánělo pořádným debaklem. Místy to byla skutečně hra kočky s myší. Naštěstí se červenobílý stroj dvěma góly trošku nasytil a jeho hlad po gólech už nebyl takový. Třetí mohl přidat do vlastní branky kapitán Jihočechů kapitán Havel, naštěstí míč po jeho obranném zákroku orazítkoval jen břevno Janáčkovy branky. Provodova trefa pak nebyla uznána po intervenci VARu kvůli ofsajdu.

Hosté si jedinou příležitost v první půli vytvořili až v jejím úplném závěru, Šigutovu střela však Kinský kryl.

Ani po změně stran se obraz hry prakticky nezměnil. Hrálo se pouze podle červenobílých not. Fila spálil obrovskou možnost, když dorážkou minul úplně prázdnou branku. Provod trefil z úhlu jen boční síť a pak předvedl malinko kabaretní vystoupení gólman Janáček. Nejprve mu míč vypadl, když stahoval centr ze vzduchu, podruhé, když ho honil po zemi… Prebsl pak už neměl sebemenší problém poslat ho do odkryté branky potřetí.

Na konečných 4:0 upravil střídající Wallem odvážnou hlavičkou pouhé dvě minuty po svém příchodu na hřiště.

Slavia Praha – Dynamo České Budějovice 4:0 (2:0)

Branky: 2. D. Douděra, 9. D. Fila, 66. Prebsl, 84. Wallem. ŽK: Prebsl, Oscar – Tranziska, Martin, P. Zíka. Rozhodčí: Všetečka – Váňa, Slavíček. VAR: Petřík. Diváci: 17.839.

Slavia: Kinský – Holeš, Ogbu, Bořil – D. Douděra (82. Wallem), Prebsl, Oscar, Diouf (82. Tomič) – Schranz (67. M. Jurásek), Provod (75. Vorlický) – D. Fila (67. Chorý). Trenér Trpišovský.

Dynamo: Janáček – Kotula, L. Havel, Keckeisen, Trummer – Suchan (88. Skalák), Hubínek, M. Čermák (46. Martin) – Šigut (73. P. Zíka), Tranziska (83. Ogiomade), Ondrášek (82. V. Hora). Trenér Lerch.

Vyprodaný Eden slaví první gól Slavie. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Hlasy trenérů - Jindřich Trpišovský (Slavia): "Podařilo se nám dobře vstoupiot. Proměnili jsme hned první dvě šance. První poločas byl z naší strany dobrý a jenom škoda, že jsme z něj nevytěžili víc gólů. Příležitosti jsme ně na měli. V defenzivě jsme pracovali dobře. Dobrý výkon podal celý tým. Ve druhém poločase jsme dlouho čekali na třetí gól, kterým jsme se uklidnili. Podařilo se nám přidat ještě jeden gól a mohli jsme být s utkáním spokojeni."

Jiří Lerch (Dynamo): "Když přijedete na Slavii a dostanete v první minutě gól, tak je to špatné. Strávil jsem tady devět let a vím, že si tady na vás pak domácí smlsnou. Připravovali jsme se na utkání, ale pak dali domácí druhý gól a od desáté minutě nebylo o co hrát. Nabádali jsme kluky, aby nepodlehli atmoséře a nebáli se hrát. To se ale nepovedlo. Slavia má svou kvalitu a vyhrála zaslouženě."