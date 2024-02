Jsou jako vyměnění. Fotbalisté Dynama České Budějovice si po podzimním trápení na jaře připsali už druhou výhru, když porazili Olomouc 2:1, a odpoutali se z posledního místa tabulky FORTUNA:LIGY, na které odsunuli Karvinou.

Fotbalová FORTUNA:LIGA: Dynamo ČB - Olomouc 2:1. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

,,Skvělý zápas. Trochu se nám to zadrhlo, když jsme šli do deseti, ale kluci to zvládli skvěle. Měli jsme šance v prvním poločase, které jsme bohužel neproměnili. Hráli jsme ale i nadále svou hru a přineslo nám to výsledek v podobě vítězství," řekl k utkání asistent trenéra Jiří Kladrubský.

Dynamo České Budějovice – Sigma Olomouc 2:1 (0:0)

Branky: 52. Králik, 63. Ondrášek – 81. Novák. ŽK: Ondrášek, Králik, Hellebrand, Sladký, Alli – Breite, Singhateh, Vodháněl. ČK: 77. Králik. Diváci: 2398. Rozhodčí: Kotala – Nádvorník, Dresler.

Dynamo ČB: Šípoš – Sladký, Nikl, Králik, Trummer – Suchan, Čermák, Hellebrand (87. Hák) – Šigut (87. Brandner), Ondrášek (71. Tranziska), Alli (78. Poulolo).

Olomouc: Stoppen – Pokorný (68. Zorvan), Vraštil, Novák – Uriča (81. Fortelný), Spáčil (59. Juliš), Breite, Ventúra (68. Pospíšil). Sláma – Singhateh (68. Šíp), Vodháněl.