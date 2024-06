Majitel SK Dynamo České Budějovice Vladimír Koubek v rozhovoru pro Deník potvrdil, že klub jedná s Pavlem Horváthem o jeho možném příchodu do trenérského týmu. Horváth by měl doplnit současné duo trenérů Jiří Lerch a Jiří Kladrubský. Koubek také zdůraznil důležitost udržení prvoligové příslušnosti a získání profesionální licence pro nadcházející sezónu.

Majitel SK Dynamo České Budějovice Vladimír Koubek odpověděl na dotazy Deníku. Připustil, že klub je v kontaktu s Pavlem Horváthem. Ten byl měl rozšířit duo Lerch - Kladrubský.

Dynamo České Budějovice se zachránilo v nejvyšší soutěži. Jak je to důležitá věc pro klub?

Samozřejmě je to klíčová záležitost. A ještě bych k tomu přidal druhou záležitost, a to je získání nebo obhájení prvoligové licence pro sezónu 24/25. Takže zachování prvoligové příslušnosti a získání profesionální licence pro první ligu na sezónu 24/25 byly dva klíčové problémy, které bylo třeba vyřešit. A jsem tomu rád, protože jednak se mi ulevilo a jednak jsme potvrdili, že do ligy patříme a můžeme dál pracovat s klubem.

Aktuálně pokračujete ve vedení prvoligového klubu?

Prozatím ano. Přestože strategický partner Footify Partners UK Limited, se kterým mám uzavřené platné smlouvy, na mě vytvářel tlak, abych se z vedení klubu na začátku roku stáhnul, což jsem také učinil, tak mi nic jiného nezbývá. Stále jsem statutární zástupce jak klubu, tak akademie a musím plnit své povinnosti, které z tohoto postavení pro mě vyplývají. Takže pracuji na plné obrátky v tom, co jsem dělal, abychom v nejlepším možném světle připravili naše áčko na nastávající sezónu. Jsem velmi rád za výsledky mládežnických celků. Naše juniorka obsadila páté místo po druhé sezóně, tak jsem v sobotu po zápase s Karlovými Vary přišel do kabiny hráčům poděkovat za celou sezónu, i trenéru Žmolíkovi, za výkony a nějakým způsobem je odměnil. A jsem pyšný na to, že naše devatenáctka v celostátní soutěži staršího dorostu obsadila rovněž páté místo a že za sebou nechala Baník Ostrava a Sigmu Olomouc. A to jsou mládežnické celky z mládežnických akademií, které pro nás vždycky byly vzorem a vždycky svými výsledky představovaly vrchol mládežnické práce.

Vraťme se k tomu, o čem fanoušci stále hodně mluví. Jiří Kladrubský vám prostřednictvím médií vzkázal, co bude s klubem? Už jste si to interně mezi sebou vyříkali?

Ano. Protože já jsem Jirku Kladrubského si pozval na jednání hned v pondělí po baráži. Musím říct, že všechny nás to jeho vystoupení překvapilo, protože když to já budu ze svého hlediska hodnotit, tak určitě to bylo vystoupení, které nebylo prospěšné a hlavně nám všem zakrylo tu radost, že jsme ligu uhájili a v podstatě jsme si to ani moc neužili. Já jsem s panem Čadkem Jirku pozval, ptal jsem se ho na důvody, proč takové prohlášení učinil, a on mi odpověděl, že chtěl prospět Dynamu. Po zkušenostech musím říct, že to Dynamu příliš neprospělo, protože se zbytečně narodily otázky jak ze strany hráčů, vedení klubu, zaměstnanců klubu, ale také strategických partnerů, kteří mají zájem o vstup do klubu nebo také o jeho koupi.

S tím souvisí i další otázka. Kdo bude u trenérského kormidla prvního týmu Dynama České Budějovice?

Musím připustit, že určitě zůstává Jirka Lerch, určitě zůstává Jirka Kladrubský. Já ho nebudu nějakým způsobem trestat, že ho prostě budu někam jinam přesouvat. A měl by přijít na pozici asistenta další člověk, který by měl ten náš realizační tým posílit. Už se nám podařilo posílit, protože tento týden přišel nový trenér brankářů Patrik Macej, nebo staronový trenér brankářů, se kterým jsme podepsali profesionální smlouvu.

Je tou zmiňovanou další posilou Pavel Horváth?

Ano. Klub je s ním v kontaktu a jednáme. Projednáváme nějaké detaily. Já se moc omlouvám, byl jsem teď tři dny mimo klub, protože jsem pracoval v Praze a dneska jsem teprve po dvou dnech na klubu, takže řeším detaily tohoto problému.