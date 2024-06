Záchrana je důležitá. Dynamo ji v baráži s Táborskem doslova vydřelo. Ale co bude dál? To je dotaz, se kterým přišel po druhém barážovém duelu mezi novináře asistent trenéra českobudějovického fotbalového klubu Jiří Kladrubský. „Byl bych rád, kdybyste tento dotaz tlumočili majiteli klubu. Nám ho nezodpověděl,“ neskrýval rozpaky.

Odvetný zápas baráže o fotbalovou ligu: Táborsko - Dynamo ČB. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Situace černobílého klubu není vůbec růžová. „Osm hráčů končí, za čtrnáct dní začínáme znovu trénovat a nevíme, co bude,“ kroutí hlavou. „V kabině tyto dotazy padly, majitel nám neodpověděl. Tak se ptám skrz vás,“ vzkázal novinářům.

Problémy v klubu jsou dlouhodobé. „Nemáme výplaty. Je mi to jedno, jestli mě vyhodí. Mně na Dynamu záleží, kluci pro něj dýchali, jinak bychom se nezachránili. Ale co bude dál, to opravdu nevím,“ byl přes záchranu očividně zaskočen.