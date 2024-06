FC Silon Táborsko sice předvedl v baráži proti Českým Budějovicím výkon hodný uznání, ale i přes převahu a šance zůstává ve druhé lize. Trenér Nádvorník nešetřil kritikou a poukázal na klíčové momenty, které rozhodly o osudu zápasů.

Klíčoví muži táborského týmu. Kapitán Pavel Novák a trenér Roman Nádvorník | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Trenér klubu FC Silon Táborsko Roman Nádvorník se po barážovém utkání mračil. A zlobil se. Ne málo. "Byli jsme o třídu lepší než Dynamo," říkal. Přesto jeho tým v součtu dvou zápasů prohrál. České Budějovice zůstávají v I. lize, Táborsko čeká další sezona ve FNL.

Tady je rozhovor s trenérem druhého nejlepšího jihočeského fotbalového klubu:

Co řeknete hráčům v kabině po zápase?

Poděkuji jim a smekám před nimi klobouk, protože jejich výkon ve druhém poločase byl fantastický. Budějovice jsme nepustili přes půlku hřiště. Hráli jsme na jednu branku, takže je to pro nás obrovské zklamání, že jsme zápas nedotáhli do vítězného konce, protože jsme byli, dovolím si říct, opravdu o třídu lepší než Budějovice.

Rozhodl o výsledku barážového dvojzápasu gól inkasovaný v nastaveném čase v Českých Budějovicích?

Rozhodly dva momenty. První moment byla hrubá chyba, poškození našeho klubu rozhodčím. Skalák měl v prvním utkání být vyloučen v 70. minutě, což Komise rozhodčích uznala. Měli jít do deseti, a pak by se zápas vyvíjel úplně jinak. Pro mě je to naprosto nepochopitelné, protože jde o rok práce. Klub, majitele to stojí obrovské peníze, hraje se o obrovské peníze a takové poškození týmu prostě neakceptuji. Je to pro mě neuvěřitelné, když máme VAR, máme tam rozhodčí, máme tam víc rozhodčích než hráčů, tak je to neskutečné. A samozřejmě za nás gól v 93. minutě. Ale i s tím gólem, který jsme dostali, jsme v odvetě měli další dvě, tři gólové šance, kdy jsme zápas měli dohrát minimálně do prodloužení a měli jsme ho zvládnout. Protože druhý poločas jsme byli úžasní.