V utkání dostali na obou stranách šanci všichni hráči širších kádrů. Do přestávky dostal Dynamo do vedení přesnou střelou k tyči Osmančík. Hned po změně stran kopl jihlavský Pešek penaltu do břevna a Franěk z dorážky vyrovnal.

Poté potrestal chybu jihlavského gólmana Mastného hodně agilní Ogiomade a z penalty zvýšil na 3:1 Skalák. Chybu pak vyrobila také obrana černobílých a potrestal ji Smutný. Čtvrtý gól českobudějovického týmu přidal přísnou střelou pod břevno Tranziska a na konečných 4:3 korigoval v závěru Pešek.

Hlavičku Jakoba Tranzisky zlikvidoval na brankové čáře jihlavský gólman Mastný. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Dynamo ČB – Jihlava 4:3 (1:0)

Branky: 34. Osmančík, 49. Ogiomade, 52. Skalák z pen., 66. Tranziska – 48. Franěk, 60. Smutný, 82. A. Pešek. ŽK 1:0 (Osmančík). Rozhodčí: Lovětínský – M. a P. Vicanové. Diváci: 200.

Dynamo: Köstenbauer – Atemona, Nikl, Čoudek, Kotula – Ogiomade, Skalák, Mintongo, Osmančík – Hora, Ondrášek. Ve druhé půli střídali: Škugor, Havel, Lipczinski, Novák, Zíka, Šigut, Suchan, Čermák, Trummer, Hubínek, Tranziska.