Fotbalisté prvoligového Dynama ve středu odletěli na desetidenní soustředění do Turecka.

Fotbalisté Dynama v přípravě porazili Amstetten 6:3 (na snímku v akci Marcel Čermák). | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

„Jedeme ráno v půl deváté klubovým autobusem na letiště do Vídně a odkud pak odletíme do Antalye a poté se přesunume do města Belek, kde bude na soustředění naše sídlo,“ sdělil Deníku před odletem do Vídně trenér Jiří Lerch.

V hráčské nominaci týmu pro turecké soustředění ze zdravotních důvodů z podzimního kádru chyběli Ondřej Čoudek (svalové zranění), Michal Hubínek (záda), Alen Dejanović (meniskus) a Tomáš Zajíc (třísla). „Budou se připravovat doma, dostali individuální tréninkové plány,“ uvedl trenér Lerch.

V nominaci hráčů na soustředění vedle kvarteta marodů nebyl ani kapitán týmu Lukáš Havel. „Ve čtvrtek ho na Jihočeské univerzitě čeká státní závěrečná zkouška jeho bakalářského studia, tu si nemohl odložit. V pátek však za námi přiletí a k mužstvu se připojí,“ potvrdil Lerch.

Toho by potěšilo, kdyby do Turecka dodatečně přiletěl také německý útočník Jakob Tranziska z vídeńské Admiry, který byl v týmu na začátku přípravy na týdenním testu a v zápase s Jihlavou se představil v dobrém světle. „Líbil se nám a měli bychom o něj zájem,“ řekl Deníku trenér Lerch hned po utkání s Jihlavou. „Doba jeho testu tady byla napevno dohodnuta a všelijaké fámy, že prý ujel, byly zcela nesmyslné,“ kroutil hlavou sportovní ředitel Dynama Milan Čadek a dodal k tomu, že jednání s Admirou o Tranziskově příchodu nadále probíhají.

Vzhledem k tomu, že kvůli zmíněným zdravotním potížím někteří hráči z kádru do Turecka nemohli odjet, byla nominace doplněna o nadějné mladíky z béčka, jimiž jsou obránce Ondřej Novák, záložníci Tomáš Hák, Sebestian Böhm a Robin Polanský a útočník Martin Prášek, jenž v duelu s Amstettenem dal dvě branky a poté před odletem do Turecka v přípravném střetnutí béček Táborska a Dynama (1:3) nastřílel všechny tři góly vítězů.

Do nominace na soustředění se navíc dostal i sedmnáctiletý dorostenec Petr Zíka. „Nemůžeme na soustředění trénovat ve třinácti čtrnácti lidech, proto s námi jedou i ti mladí kluci,“ krčil rameny trenér Lerch. „Odehráli velice sympaticky druhý poločas proti Amstettenu, za což je chválím,“ ocenil, jedním dechem ale dodal, že na druhé straně je třeba vidět, že i Rakušané po půli hodně tým prostřídali. „A poslali tam i pár mladíků, kteří hrají v Rakousku pátou ligu.“

Doplnění nominace o nadějné mladíky ale dle Lercha bylo nutností. „Musíme je vzít sebou, protože sehrát za deset dnů tři zápasy se silnými soupeři není jen tak. Jsou to týmy z polské a ukrajinské ligy, to nejsou žádní nazdárci, a tak potřebujeme tu zátěž rozložit na větší počet hráčů,“ vysvětlil trenér Lerch.

V rámci soustředění v Turecku sehraje Dynamo i tři přípravná utkání: v pátek od 11:30 hodin s Koronou Kielce, v pondělí s Górnikem Zabrze a příští čtvrtek s Kovalivkou.

NOMINACE NA TURECKO

Brankáři: Andrew, Janáček, Šípoš.

Obránci: Broukal, Havel, Králik, Nikl, Novák, Sladký, Trummer.

Záložníci: Alli, Böhm, Čermák, Hák, Hellebrand, Osmančík, Polanský, Skalák, Suchan, Šigut, Zíka.

Útočníci: Hora, Ondrášek, Prášek.

PŘÍPRAVA

Silon Táborsko B – Dynamo ČB B 1:3 (0:1), hráno v Sezimově Ústí na Soukeníku, branky 86. Alozie – 18., 60. a 90. Prášek, rozhodčí: Lovětínský.