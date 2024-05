Fotbalisté Dynama ve druhém kole nadstavbové skupiny o záchranu v I. lize v neděli odpoledne od 15 hod. se v Pardubicích pokusí prodloužit svou pětizápasovou sérii bez porážky o další střetnutí.

Před týdnem Dynamo doma Bohemku porazilo 2:1 (na snímku Patrik Hellebrand v souboji s hostujícími Hůlkou a Beranem), uspějí černobílí i v neděli v Pardubicích? | Foto: Foto/ Jan Škrle

Pardubický tým vstoupil minulý víkend do nadstavby vítězně, když doma vyhrál se Zlínem 2:0. K jejich vítězství přispěl jednou gólovou asistencí i dvaadvacetiletý záložník Vojtěch Sychra, dle jehož rozhovoru na klubovém webu si tým dal za cíl zvládnout domácí zápasy. „Kdybychom v neděli znovu slavili vítězství, mohli bychom se uklidnit. Půjdeme tudíž do toho stejně jako proti Zlínu. Budeme chtít znovu udržet nulu vzadu a vpředu proměnit co nejvíce šancí. Věřím, že když k tomu přistoupíme všichni stejně, že v neděli před domácími fanoušky znovu vyhrajeme,“ poznamenal a připomněl, že minule doma zápas s Dynamem skončil remízou, „Jenže minule jsme potřebovali bodovat spíše my, tentokrát body potřebují více České Budějovice. Mohli bychom se tudíž snažit hrát z hlubšího bloku, čekat na jejich chyby a hrozit z brejků,“ dodal Sychra.

Důležité tři body v minulém kole vybojovali také fotbalisté Dynama, kteří díky dvěma gólům Vincenta Trummera (ten vítězný zaznamenal v posledních vteřinách pětiminutového nastavení) porazili pražskou Bohemku 2:1. „Poslední dva zápasy jsem chyběl kvůli zranění, v týdnu už jsem se ale cítil dobře a jsem opravdu velice šťastný, že jsem mohl pomoct mužstvu k výhře,“ zářil mladý bek. „Myslím, že my nejsme tým, který patří na poslední místo. Teď se nám povedlo dostat z této pozice a doufám, že to bude stejně pokračovat i v dalších zápasech,“ dodal ještě.

„Ta radost po vítězství byla obrovská, na nějaké oslavy ale nebyl čas a my se hned začali připravovat na Pardubice,“ zdůraznil trenér Jiří Lerch a nedělní duel v Pardubicích označil za velice důležitý. „Kdybychom ten zápas zvládli, udělali bychom na cestě za záchranou obrovský krok,“ podtrhl.

Své svěřence za minulý zápas chválil: „Klobouk dolů před nimi, že to nevzdali. Ty tři body jsou pro nás velice cenné, další nesmírně těžké zápasy nás ale ještě čekají,“ připomněl Lerch.

K dispozici by mělo Dynamo mít všechny klíčové hráče. „Zranění ani stop za karty nemáme, nějaké ohrožené kluky sice ano, na to teď ale není prostor koukat,“ krčil kouč Dynama rameny.

„Čeká nás anglický týden, kdy po Pardubicích jedeme ve čtvrtek do Zlína. To jsou velice důležité zápasy, a byť to nechci zakřiknout, kluci jsou po té sérii zápasů bez porážky v pohodě a věřím, že bychom mohli uspět i tentokráte,“ uzavřel Jiří Lerch.

Venku v této sezoně Dynamo ještě nevyhrálo, zlomí to už tuto neděli?

Ve III. lize béčko Dynama v sobotu na Složišti hostí Přeštice (10:30), v lize dorostu devatenáctka Dynama též v sobotu hraje v Karviné a v lize žáků Dynamo jede v neděli na Slavii.