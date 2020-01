„Hráči měli na poslední týden před začátkem přípravy individuální tréninkové plány, a tak věřím, že přichází už patřičně připraveni, abychom mohli do té ostré přípravy rovnou skočit,“ zdůraznil trenér David Horejš, dle něhož první tři týdny budou pro jeho svěřence hodně náročné.

Součástí přípravy budou i přípravné zápasy. „Už tradičně máme hodně kvalitní soupeře,“ připomněl Horejš, že jeho svěřence prověří třeba i Sparta, Slavia či Liberec. „Zápasy s takovými mužstvy ukážou nějaké ty mezery a v neposlední řadě mají velkou důležitost i pro potřebnou motivaci,“ zdůraznil trenér Dynama. „Už tuto sobotu se na Složišti utkáme se Žižkovem.“

Ligový nováček se v první den přípravy (zatím?) musel obejít bez posil. Na pondělním srazu byli nováčky oproti podzimní části sezony jen tři mladíci, kteří dres Dynama už oblékali: devatenáctiletý brankář Martin Janáček (začínal na Strakonicku v Cehnicích, ve 14 letech přestoupil do Dynama a odtud v sedmnácti zamířil do Sparty), devatenáctiletý stoper Maksym Talovierov (návrat z hostování z béčka Sparty) a třiadvacetiletý bek Michal Řezáč (návrat z hostování z Viktorie Žižkov).

„Michal Řezáč na Žižkově hrál stabilně a podával velice dobré výkony, chceme mu dát šanci. Velice dobře hrál v béčku Sparty i Maks Talovierov, ostatně už v létě tady v přípravě prokazoval, že má velký potenciál. Martin Janáček je jeden z mladých gólmanů, z nichž by měl vyrůst nástupce Jardy Drobného,“ uvedl Horejš.

Příchod možných posil do týmu trenér Horejš nevyloučil. „Mužstvo potřebujeme a chceme doplnit. Někteří hráči, co tady byli na hostování, teď odešli a za ně někdo musí přijít,“ krčil rameny Horejš. „Věřím tudíž, že během čtrnácti dnů se nám někoho z těch hráčů, které jsme si vytipovali, po᠆daří přivést,“ podtrhl trenér Dynama a upřesnil, že hostování v mužstvu ukončili obránce Helešic, záložník Mustedanagič a útočníci Ekpai s Delargem.

Dle trenéra Dynama posílit je třeba hlavně ofenzivu. „Sice už k dispozici bude uzdravený Rabušic, směrem dopředu bychom ale tým potřebovali posílit,“ uvedl Horejš, ale na přímý dotaz, že v kuloárech padlo třeba i jméno olomouckého Pilaře, jen zavrtěl hlavou: „O jménech bych se teď konkrétně bavit nechtěl. Vyhlédnuté máme fotbalisty, kteří by se nám hodili do hry, kterou chceme praktikovat. Uvidíme, jak to dopadne.“

Byť posily (zatím?) nedorazily, z jedné věci měl trenér Horejš včera velkou radost. „Když jsem na konci podzimní sezony po Slavii hovořil s novináři, řekl jsem jim, že mým velkým přáním do nového roku je to, aby i na jaře zůstali jak Drobas, tak Sivi (brankář Jaroslav Drobný a stoper Tomáš Sivok – pozn.), a to se mi splnilo, oba by měli pokračovat. Čehož si nesmírně vážím, třeba Drobas odřekl i lukrativní nabídku z bundesligy. Jsem šťastný, že oba tu budou i na jaře,“ ocenil. „Do přípravy Jarda Drobný naskočí až v pátek, dali jsme mu trošku delší dovolenou,“ usmíval se Horejš.

Na závěr zimní přípravy ligový nováček zamíří na soustředění na Kypr. „Jedeme tam s tím, že bychom veškerou přípravu už chtěli dělat výhradně jen na hřišti. Věříme, že hrací plochy by tam v únoru měly být lepší než tady a stejně tak i soupeři tam by měli mít náležitou kvalitu,“ uvedl Horejš.

Jarní ligu zahájí Dynamo v polovině února doma zápasem s Mladou Boleslaví.