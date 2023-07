Fotbalisté Dynama zamířili v sobotu na předsezonní soustředění do Horních Rakous a hned po příjezdu je čekal úvodní přípravný duel s domácím druholigovým týmem SV Ried, ve kterém. Jihočeši prohráli těsně 0:1.

Ve fotbalové přípravě Dynamo prohrálo v Rakousku s Riedem 0:1, Táborsko v Písku s Hradcem Králové 0:3 (na snímku Matouš Varačka atakuje hradeckého Pilaře). | Foto: Deník/ Jan Škrle

V utkání, hraném po dohodě obou klubů na tři třetině po 45 minuách, sice černobílí měli více ze hry i více brankových příležitostí, nakonec ale o výhře Riedu rozhodl v 58. minutě po pasu do běhu přesnou ranou z deseti metrů Schmerböck.

Do Rakouska už neodcestoval útočník Roman Potočný, jenž míří do druholigové Zbrojovky Brno. Podmínky ročního hostování kluby dolaďují. Smlouvu na tři roky naopak v Dynamu podepsal třiadvacetiletý krajní záložník Pavel Osmančík z Bohemky, jehož příchod Deník avizoval už v pátečním čísle. „Má velké předpoklady. Je to rychlostní, tahový hráč. Přesně takový krajní záložník, jakého potřebujeme,“ vyzdvihl trenér Tomáš Zápotočný.

Hlavní stan na soustředění má Dynamo v Ampflwangu im Hausruckwald, odkud ve středu zamíří do města Bad Hall k dalšímu přípravnému střetnutí proti maďarskému Diosgyör VTK (výkop je plánován na 11 hod. dopoledne.

V sobotním přípravném utkání prohrálo také druholigové Táborsko, jeho hráči nestačili v Písku na prvoligový Hradec Králové 0:3 (0:2).Dvě branky vítězů padly z pokutových kopů (12. Vašulín a 81. Rada), tu zbývající dal ve 34. minutě Krejčí