V utkání 7.kola I. ligy fotbalisté Dynama v sobotu v zápase s Jabloncem vydřeli doma velice cenné tři body, když prakticky celou druhou půli hráli jen v deseti bez vyloučeného Zdeňka Ondráška. Jablonec ale dlouho přesilovku nevyužil a naopak v ní dostal od Alliho rozhodující gól!

Zdeněk Ondrášek (na snímku uniká jabloneckému Součkovi) byl po dvou žlutých kartách v zápase Dynama s Jabloncem vyloučen, přesto tři body zůstaly na jihu Čech. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Severočeši na jaře ve vzájemném utkání na Střeleckém ostrově padli 1:5, tentokráte si ale po remíze se Slavií věřili: „Dokázali jsme, že umíme hrát, mělo by nás to nastartovat hlavně psychicky,“ doufal trenér Radoslav Látal. Svým hráčům ale věřili i trenéři Dynama: „My víme, že Jablonec má kvalitní tým, musíme se ale soustředit sami na sebe, je to o nás,“ zdůraznil trenér Marek Nikl.

Zápas začal pro hráče Dynama šokem: v 6. minutě zahrávali hosté první rohový kop, brankáři Janáčkovi centrovaný míč vypadl z rukou a volný Kratochvíl hlavou otevřel pohodlně skóre – 0:1.

Jihočeši se záhy otřepali a ve snaze dohnat ztrátu získali územní převahu. A v závěru první čtvrthodiny i zahrozili, když Alli obral o míč Slávika, utekl po levé straně poslal ostrý centr před bránu, nabíhající Čermák však z voleje na balon nedosáhl.

Vyrovnání se Dynamo dočkalo krátce nato a u zrodu gólové akce opět byl aktivní Alli, jehož únik zastavil Slávik v pokutovém území jen za cenu nedovoleného zákroku a z nařízené penalty Jakub Hora byl rezolutní – 1:1.

Dobrou šanci měli Jihočeši ve 37. minutě, kdy další zdařilou akci agilního Alliho zakončil tvrdou ranou zpoza vápna Čermák, trefil ale jen náruč brankáře Hanuše.

Krátce po začátku druhé půle přišel pro Dynamo další šok, když Ondrášek dostal po faulu na Hübschmana žlutou kartu, a protože byla v zápase druhá, čekala domácí téměř celý poločas hra v oslabení.

Což byl velký zádrhel a veliká nepříjemnost, ale dlouhé začali Jihočeši nejlépe, jak mohli! V 56. minutě střídající Hellebrand svou sólovou akci zakončil ideální nahrávkou na Alliho, jenž potáhl balon podél vápna a zamířil přesně ke vzdálenější tyči – 2:1!

Hosté, byť hráli přesilovku, se proti pozorné a soustředěné defenzívě Dynama jen obtížně prosazovali, a tak to v 70. minutě zkusil Jovovič střelou z dvaceti metrů a byla to pořádná šupa, Brankář Janáček ale vytasil výborný zákrok a míče zpod břevna vyboxoval.

S přibývajícím časem tlak Jablonce sílil a hrálo se převážně na polovině Dynama, nicméně do větších brankových možností výborně hrající zadáci Dynama dlouho nepouštěli, navíc v koncovce hostům chyběla přesnost Cenné vítězství tak fotbalisté Dynama uhájili.

Dynamo ČB - Jablonec 2:1 (1:1) - Branky: 20. J. Hora (11), 56. A lli – 6. Kratochvíl. ŽK: Ondrášek, J. Hora – Tekijaški, Černák. ČK: Ondrášek (50.). Diváci: 2736. Rozhodčí: Kotala – Kotík, Dresler. Dynamo: Janáček – Broukal, Havel, Králik, Trummer – Jakub Hora, Čermák, Skalák (62. Adediran), Suchan (46. Hellebrand, 85. Hubínek)– Alli (74. Osmančík), Ondrášek. Jablonec: Hanuš – Slávik (46. Chramosta), Tekijaški, Hurtado, Polidar – Souček (46. Alegua), Hübschman (70. Náprstek), Kratochvíl – Pleštil (61. Drchal), Čanturišvili (88. Černák), Jovović.