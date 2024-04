Fotbalisté prvoligového Dynama půjdou do nadstavbové skupiny o záchranu z poslední příčky a s jednobodovou ztrátou na Karvinou a Zlín.

Dynamo kýžené tři body se Slováckem neuhrálo. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jen sedm minut jim přitom chybělo k tomu, aby do rozhodujících bodů o udržení mezi elitou šli z daleko výhodnější čtrnácté příčky a navíc s jednobodovým náskokem na Zlín a Karvinou.

V posledním kole základní části I. ligy totiž Dynamo ještě v 83. minutě vedlo se Slováckem 2:1, po fatální chybě brankáře Šípoše ale Slovácko vyrovnalo na 2:2 a Jihočeši místo tří bodů získali pouze jeden a do nadstavby půjdou z poslední příčky tabulky.

Slovácku bod z Budějovic naopak stačil k tomu, aby se udrželo v elitní skupině na šestém místě. „Máme radost, že jsme se počtvrté za sebou dostali do skupiny o titul,“ zářil asistent Jan Baránek na pozápasové tiskovce, na které zastoupil hlavního trenéra Martina Svědíka (ten se kvůli potížím s kotníkem omluvil).

„Myslím si, že v první půli jsme byli lepším týmem, dali jsme gól a ještě dvakrát trefili tyčku,“ zmínil Baránek tvrdé rány Kvasiny a Daníčka, které orazítkovaly tyč Šípošovy branky. „Že jsme nepřidali druhý gól, nás mrzí,“ dodal.

Místo gólu na 2:0 totiž ještě v závěru první půle Slovácko o náskok přišlo. „Byla to taková nešťastná situace, kdy Kim při standardce přizvedl míč a ten zapadl k tyči,“ líčil Baránek gól na 1:1, jehož autorem byl z přímého kopu domácí záložník Jan Suchan.

„V kabině jsme si k tomu něco řekli a do druhé půle jsme nevstoupili úplně špatně, jenže po našich několika ztrátách na kraji dali domácí gól na 2:1. Nesložili jsme však zbraně a měli herní převahu. Možná, že nám to Budějovice trošku ulehčily, protože jejich hráči se víc zatáhli a nechali nás hrát. Měli jsme dost střeleckých pokusů, nakonec se ale ujala taková Mihálikova střela nestřela,“ uzavřel hodnocení zápasu Baránek.

„Pro nás je to velmi cenný bod a z gólu jsem tudíž měl velkou radost. Snažil jsem se trefit bránu a určitě tam byla Šipiho chyba. Je mi líto jeho i všech kluků z Dynama a budu jim fandit, aby se v první lize zachránili,“ ujistil Ondřej Mihálik, jenž před časem na jihu Čech působil.

Jenže po Mihálikově gólu to Dynamo bude mít v boji o záchranu velice těžké, neboť z pěti kol bude mít jen dvakrát výhodu domácího prostředí – a co hlavně, klíčové zápasy s Karvinou i se Zlínem bude hrát venku. „Že jsme tu výhru neudrželi, nás strašně moc mrzí. Tím spíš, že jsme o ni přišli zase po tak hrubých chybách,“ smutně vrtěl hlavou trenér Jiří Lerch. „První gól po chybě Martina Sladkěho, kdy špatně odhadl míč a opakoval se duel v Teplicích. Klobouk dolů před tím, jak to kluci dokázali otočit, jenže pak přišla hrubka gólmana a my ztratili vyhrané utkání. Mrzí mě, že si ty zápasy prohráváme sami, je to už čtvrtý či pátý vyhraný zápas, který jsme ztratili kvůli velkým chybám brankářů,“ litoval kouč Dynama. „Kam sáhnout ale není, třetí brankář Colin Andrew si za béčko štípl malíček a je po operaci,“ krčil rameny Lerch. „Výchozí pozice v nadstavbě pro nás tudíž bude velice těžká, určitě však neskládáme zbraně a o záchranu se ještě porveme. Věřím, že to v té nadstavbě zvládneme,“ uzavřel Lerch.

V úvodním kole nadstavbové skupiny se Dynamo střetne v sobotu doma s Bohemians (15).