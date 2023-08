Fotbalisté Dynama Č. Budějovice k sobotnímu zápasu první ligy do Hradce Králové jeli po dvou úvodních prohrách s jednoznačným přáním bodovat.

Quadri Adediran atakuje hradeckého Františka Čecha: Hradec Králové - Dynamo ČB 5:1. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Zůstalo však jen u přání, protože domů se fotbalisté Dynama z Hradce Králové vraceli s debaklem 1:5 a jsou po třetím kole I. ligy v tabulce na poslední příčce tabulky bez bodu a s hrozivým skóre 3:12…

V Hradci bylo utkání s Dynamem pro místní fanoušky velkou událostí, neboť to byl první zápas na fungl novém a krásném stadionu. Hradečtí fotbalisté tak měli podporu vyprodaného stadionu. Což ale vítali i hráči Dynama: „Je to super! Každý hráč se přeje, aby byly plné ochozy, se Slavií byla ta atmosféra úasná,“ pochvaloval si před cestou do Hradce třeba záložník Patrik Hellebrand.

Jihočeši se do Hradce těšili a ujišťovali, že ačkoli se jim výsledkově nedaří, zůstanou věrni své aktivní hře. Což na začátku zápasu také skutečně plnili a v úvodní čtvrthodině si vypracovali dvě obrovské šance: už ve 2. minutě po Hellebrandově rohu jen reflexivně brankář Bajza vykopl Addiranův volej a deset minut nato po Čmelíkově nahrávce Osmančík z další čisté šance trefil znovu jen hradeckého brankáře.

Zatímco Dynamo své dvě tutovky neproměnilo, Hradec své příležitosti využít dokázal a ještě v prvním poločase třemi slepenými góly zápas prakticky rozhodl ve svůj prospěch!

V 19. min. vrátil přetažený centr Heidenreich ve skluzu od brankové čáry zpět před Šípošovu branku a Vašulín zbvlízka dal na 1:0.

Jen o dvě minuty později ihočeši marně reklamovali Gabrielův faul ve vzdušném souboji na Havla, vracející se Čmelík sice Krejčímu balon ukopl, jenže přímo k Horákovi, jenž nezaváhal – 2:0.

Ve 31. minutě Pilař našel ukázkovou nahrávkou do brejku Krejčího, jenž dle televizního záznamu sice asi byl v těsném ofsajdu, jenže praporek asistenta rozhodčího zůstal dole, VAR průkazný doklad o ofsajdu zřejmě nenašel, a tak gól Krejčího platil – 3:0.

Vstup do druhé půle se sice Dynamu povedl, když střídající mladík V. Hora z odvážné individuální akce a za pomoci Heidenreichovy teče vykřesal pro hosty jiskérku naděje na zvrat v utkání – 3:1.

Jenže tato jiskérka naděje už o pár vteřin pohasla, když po Pilařově centru zvýšil pohotovou ranou Kučera opět na rozdíl tří gólů. Navíc po Osmančíkově zákroku zvýšil z diskutabilní penalty Pilař na konečných 5:1 – a to ještě gól na 6:1 v nastaveném čase po zásahu VAR neplatil…

Spraví si fotbalisté Dynama i jejich fanoušci náladu za týden doma s Plzní?

Hradec Králové - Dynamo ČB 5:1 (3:0) - Branky: 19. Vašulín, 21. Horák, 31. Krejčí, 49. Kučera, 58. Pilař (pen.) – V. Hora. ŽK Pudhorocký. Diváci: 9058. Rozhodčí: Černý – Mokrusch, Líkař. Hradec Králové: Bajza – Klíma, Heidenreich, Čech – Gabriel (90. + 1 Kouba), Kodeš, Kučera 90. + 1 Ševčík), Horák – Pilař (63. Juliš), Krejčí (46. Pudhorocký) – Vašulín (82. Šašinka). Dynamo ČB: Šípoš – Osmančík, Králik, Havel, Trummer – Hais (81. Matoušek), Suchan (89. Nikl) – Čmelík (66. Dejanović), Hellebrand, Adediran (46. Vojtěch Hora) – Ondrášek.