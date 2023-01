Tým poletí na herní soustředění do Turecka. Ještě si vzpomenete na letní příchod trenéra Webera? "Chci hrát ofenzivně, budeme hrát se dvěma útočníky," říkal. A co na to trenérský tandem v Č. Budějovicích? "My měníme rozestavení během zápasu klidně třikrát," usmíval se nad dotazem Marek Nikl. "Bavíme se o tom neustále, záleží na soupeři, na situaci v zápase, hlavně záleží na nás."

Osobností týmu je stoper Lukáš Havel. Ten dobře ví, že ať bude rozestavení hráčů jakékoli. on bude těsně před brankářem svého týmu. Nejpravděpodobnější variantou je, že bude nastupovat ve stoperské dvojici s Králikem. I když je pravda, že právě Havel má neuvěřitelný cit na zakončení. Výborně hlavičkuje, v soupeřově šestnáctce má skvělý výběr místa. Jako by přitahoval balony na svoji hlavu. Je odchovancem Dynama, vnukem slavného jihočeského fotbalisty Adolfa Havla. V budějovickém klubu začal v šesti letech a až do seniorského věku prošel všemi mládežnickými kategoriemi. V sezoně 2015/16 získával zkušenosti v etřetiligovém Písku a na podzim 2016 odešel hostovat do divizního celku Malše Roudné.

Debut za Dynamo ČB: 28. 5. 2016, SK Dynamo ČB - FC Vlašim 2:4 (FNL)

První gól za Dynamo ČB: 28. 5. 2016, SK Dynamo ČB - FC Vlašim 2:4 (FNL)

V okamžiku, kdy Dynamu výsledkově poteče do bot, nebo při standardních situacích, Lukáše Havla najdete nejspíš přímo na hrotu. Obránce, který je odchovancem klubu, ale teď v první dnech roku 2023 rozestavení na hřišti vůbec neřeší. Chystá se na další část sezony a posílá přání do nového roku: "Světu bych přál, aby válka na Ukrajině skončila," říká sympatický mladík, který se narodil 6.6. 1996. "Já osobně bych rád v roce 2023 dokončil vysokou školu," doplnil student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. "A Dynamu přeju, aby se dostalo do popředí tabulky."