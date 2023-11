Fotbalisté Dynama v důležitém zápase podlehli na domácím hřišti Teplicím 0:1 a v tabulce klesli na poslední příčku.

Fotbalisté Dynama doma s Teplicemi prohráli 0:1, neprosadil se ani Musa Alli. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

O výsledku utkání rozhodl gól, který dal v šesté minutě zblízka Tadeáš Vachoušek poté, co se k němu odrazil míč po nepovedené Hronkově střele. Gól to byl spíše náhodný, navíc po situaci zavánějící ofsajdem, praporek asistenta rozhodčího ale zůstal dole a ani VAR ofsajd nepotvrdil. „Byl jsem na tyči na té ofsajdové pozici a měl jsem docela strach, zda gól bude platit, ale naštěstí to dopadlo dobře a já jsem tomu hrozně moc rád, gól jsem už hodně dlouho nedal,“ radoval se teplický mladík.

„Opět jsme dostali hned na začátku zápasu gól, na to se musíme zaměřit,“ připomněl útočník Jiří Skalák, že předtím s Mladou Boleslaví dostalo Dynamo gól od Kostky v osmé a s Pardubicemi od Zlatohlávka v deváté minutě.

„Tím, že jsme tak brzy inkasovali, jsme si zápas sami udělali hodně těžký, protože Teplicím to pomohlo a mohly se víc soustředit na pevnou defenzívu. Přesto si myslím, že náš výkon v dalším průběhu zápasu byl velmi dobrý a jediné, co chybělo, byla ta vstřelená branka,“ mrzelo trenéra Marka Nikla. „Přitom šancí bylo hodně, kluci dřeli až do konce. Možná, že chtěli až moc, neměli patřičnou lehkost. Možná, že nám v koncovce malinko chybělo i potřebné štěstí. Přitom na tréninku to tam klukům padá,“ krčil rameny trenér Nikl.

„Prvních pět minut jsme to nebyli my, prospali jsme začátek, ale myslím si, že pak jsme se semkli a jeli jsme až do konce naplno. Chyběl tomu jen gól, protože já jsem si jist, že kdybychom dali gól, že bychom to protrhli. Vím, je to jen kdyby a na to se fotbal nehraje, ale myslím, že jsme ukázali, že fotbal hrát umíme, že jsme schopni přetlačit kohokoliv. Myslím, že jsme si nezasloužili prohrát,“ smutnil záložník Marcel Čermák.

Jenže los nejbližších zápasů je velice těžký: venku na Slavii a v Plzni, doma Hradec a na Bohemku. Navíc Dynamo čtyři zápasy v řadě prohrálo a nedalo v nich ani jeden gól! „Nejsme v jednoduché situaci, ale liga je v polovině a vůbec nic nevzdáváme,“ zdůraznil trenér Nikl.

Ve čtvrtek hraje Dynamo doma v osmifinále Mol Cupu s Jabloncem (17:00).