Ve 28. kole FORTUNA:LIGY se fotbalisté Dynama v sobotu vydají na dlouhou cestu na severní Moravu, kde je v neděli čeká zápas v Karviné (15.00).

Trenér David Horejš své hráče po výhře s Olomoucí chválil, bude se radovat i v neděli v Karviné? | Foto: Deník/ Jan Škrle

Po výhře s Olomoucí by Dynamo chtělo uspět i v Karviné. „My to vítězství potřebovali, na závěr základní fáze soutěže nás ze tří zápasů čekají dva venku, navíc oba na hřištích mužstev, která bojují v lize o záchranu,“ připomněl trenér David Horejš (na snímku Jana Škrleho), že po Karviné je čeká příští víkend další dlouhá cesta do Opavy.