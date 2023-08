Fotbalisté Dynama se v neděli konečně dočkali! Po výborném výkonu v důležitém zápase porazili BohemIans jasně 3:0 a získali v lize první body.

Uadri Adediran dal v nedělním utkání I. ligy s Bohemians vedoucí gól Dynama (na snímku ho atakuje Köstl). | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Do zápasu svěřenci trenérské dvojice Nikl – Zápotočný šli jednoznačným cílem zlomit černou sérii čtyř úvodních porážek v řadě. „Je to o hlavách a kluci nesmějí mít strach, musí zatnout zuby a dát do zápasu všechny síly,“ burcoval před utkáním Tomáš Zápotočný.

Domácí trenéři měli v důležitém zápase k dispozici také Jiřího Skaláka a Michala Hubínka, kteří přišli v týdnu na jih Čech jako volní hráči. Ani jeden v základu nenastoupil, Skalák byl na střídačce. V sestavě trenéři udělali několik změn (jen na lavičku mj, usedli Hellebrand, Osmančík a Králik, jenž však záhy šel do hry za zraněného Čoudka).

Jihočeši zahájili aktivně a už ve 3. minutě kopal Hora standardku ze strany velkého vápna, brankář Reichl ale jeho ostrý centr vyrazil na první rohový kop Dynama, ze kterého ale černobílí nic nevytěžili. Bohemains ale nezůstávali nic dlužni a v první desetiminutovce zahrávali dva rohy, Janáčkovu branku však z nich neohrozili.

Ve 13. minutě se uvolnil na levé straně Trummer, po jehož centru hlavičkovat z deseti metrů Čermák, míč však poslal vedle tyče. Pět minut nato na druhé straně zkusil ránu zpoza vápna Ondrášek, ani on ale svůj pokus mezi tři tyče nenasměroval. To Čmelík se krátce nato z vápna už trefil, jeho střele ale chyběla patřičná razance.

Ve 28. minutě se po odraženém míči dostal ke střele hostující Kozák, gólmana Janáčka ale nezaskočil.

Ve 39. min. sice Ondrášek vzdušný souboj s brankářem Reichlem vyhrál, sudí Petřík ale pískal faul a gól neplatil.

Blízko gólu byli krátce před půlí Pražané, Köstlův pohotový volej minul zadní tyčku Janáčkovy branky jen o centimetry.

A platilo nedáš, dostaneš!V nastaveném čase po Horově rohu se do balonu opřel hlavou Adediran a Reichl se natahoval marně – 1:0!

V 58. minutě Suchanovu střelu brankář Reichl neudržel, Čermák ale po teči hostujících zblízka zadáků překopl. Z následného rohu se ale domácí dočkali, když po Horově centru Čermákovu střelu Havel hlavou usměrnil za záda bezmocného brankáře Reichla – 2:0!

Bohemka pak ve snaze něco s nepříznivým výsledkem udělat se snažila Jihočechy přitlačit, obrana Dynama ale byla pevná. V závěru Pražané vše vsadili na ofenzívu a za stopera Křapku trenér Jaroslav Veselý poslal na hřiště útočníka Necida. Hosté chvílemi sice tlak vyvinuli, ani domácí ale nezaháleli a jejich brejky byly velice nebezpečné. A minutu před koncem po Ondráškově nahrávce pečetil Osmančík na 3:0.

Dynamo - Bohemians 3:0 (1:0) - Branky: 45 + 1. Adediran, 58. Havel, 89. Osmančík. ŽK: Havel. Diváci: 3756. Rozhodčí: Petřík – Váňa, Leška. Dynamo: Janáček – Broukal, Čoudek (22. Králik), Havel, Trummer – Čermák (74. Skalák), Hora, Suchan (74. Hellebrand) – Čmelík (62. Osmančík), Ondrášek, Adediran. Bohemians: Reichl – Hůlka, Křapka (78. Necid), Hybš – Köstl (60. Kovařík), Jindřišek, Beran (60. Hrubý), Dostál – Matoušek (30. Prekop), Kozák – Puškáč (60. Mužík).