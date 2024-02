Fotbalisté Dynama po výhře s Baníkem 3:0 zvládli doma i zápas s dalším favorizovaným soupeřem a po nedělním vítězství nad Olomoucí 2:1 vydřeli v boji o záchranu v I. lize další cenné tři body.

Patrik Hellebrand uniká olomouckému Filipu Uričovi: Dynamo ČB - Olomouc 2:1. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

„Byl to skvělý zápas,“ zářil na tiskovce trenér Dynama Jiří Kladrubský. „Sice se nám to trošku zadrhlo, když jsme ve druhé půli šli do deseti, ale kluci to zvládli skvěle,“ nešetřil kouč chválou.

Fotbalistům Dynama patřil vstup do zápasu a v úvodní čtvrthodině měli výrazně více ze hry. „Měli jsme i několik příležitostí, které jsme bohužel neproměnili,“ litoval trenér Kladrubský. „Byla to škoda, dle mého názoru ale bylo důležité, že jsme se dokázali do těch šancí dostávat. Jasně, měli jsme je řešit líp, hráli jsme však i nadále to, co jsme si řekli a jsme velice rádi, že to přineslo i úspěšný výsledek."

Díky třem bodům se fotbalisté Dynama odlepili ode dna tabulky. „Že už nejsme poslední, z toho samozřejmě máme velkou radost. Po zápase jsme ale klukům v kabině řekli, že posun v tabulce oslavíme, že hned od pondělí ale budeme dělat všechno pro to, abychom se na to poslední místo už nedostali,“ zdůraznil Kladrubský.

V dalším kole čeká fotbalisty Dynama nesnadný úkol uspět v Mladé Boleslavi, kde trenéři Lerch a Kladrubský navíc budou postrádat hned tři klíčové hráče: Králik byl za faul na Vodháněla po druhé žluté kartě vyloučen a Hellebrand a Alli budou mít stop po čtvrtých žlutých kartách. „Je to nepříjemnost, ale s tím jsme museli počítat, že karty či zranění budou přicházet,“ krčil rameny Kladrubský a připomněl, že koncem přestupního termínu byl hráčský kádr rozšířen: „Teď dostanou šanci se ukázat kluci, kteří na ni čekají a bude jen na nich záležet, jak tu příležitost uchopí.“

Šanci se po příchodu z Boleslavi ukázat dostal už proti Olomouci v poslední čtvrthodině stoper Poulolo, jenž šel do hry za vyloučeného Králika. „Říkali jsme mu, že od začátku nebude, jelikož je tady jen tři dny. Nicméně záskok za Králika zvládl výborně,“ ocenil Kladrubský.

