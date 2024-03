Fotbalisté Dynama po remíze doma se Zlínem se v sobotu od 15 hodin v dalším důležitém zápase o záchranu v I. lize pokusí uspět na hřišti poslední Karviné, kterou na podzim na svém hřišti porazili 1:0.

Doma fotbalisté Dynama na podzim Karvinou porazili 1:0, když vítězný gól dal Musa Alli (na snímku). Uspějí Jihočeši i v Karviné? | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Karviná tři body v lize naposled získala 21. října, kdy vyhrála v Plzni (!) 1:0, pak ale jedenáct utkání v řadě nevyhrála. „Měla však těžký los,“ upozornil trenér Dynama Jiří Lerch, že Karviná doma měla i Spartu, Slavii či Slovácko.

Dynamo před týdnem doma v neméně důležité bitvě o ligu přišlo o výhru nad Zlínem v 90. minutě. „Bolelo to hodně, ale třeba i ten bod na konci soutěže bude mít svou váhu,“ přemítal Lerch. „Teď ale je před námi neméně důležitý duel v Karviné a v něm bychom chtěli tu sérii našich neúspěšných venkovních zápasů konečně zlomit a já věřím, že ji prolomíme,“ zdůraznil trenér Dynama.

O tom, že i Karviná považuje sobotní zápas za mimořádně důležitý, svědčí i to, že v týdnu vedení klubu odvolalo trenéra Jarábka. „Změna trenéra většinou do mužstva vnese nový impuls, nicméně my musíme koukat sami na sebe,“ krčil rameny Lerch.

V Karviné by trenéři Dynama měli mít k dispozici všechny hráče jako proti Zlínu. „Karty nemáme, všichni hráči z posledních zápasů jsou k dispozici,“ poznamenal Jiří Lerch. „Jak jsem řekl, každý bod v lize má cenu, cílem ale je výhra,“ zdůraznil.

U JORDÁNU S JIHLAVOU

Ve II. lize Silon Táborsko po cenné remíze 0:0 v Brně v sobotu hostí od 15 hod. na Soukeníku Jihlavu. „Pokud vyhrajeme a uděláme pro to všechno, naše šance zahrát si baráž o ligu zase o něco více stoupnou,“ zdůraznil trenér Roman Nádvorník. „Věřím, že to zvládneme,“ dodal.

Ve III. lize po páteční předehrávce FC Písek – Plzeň B se mladíci Dynama střetnou v sobotu s Admirou (10:30 Složiště), Táborsko B hostí v neděli Přeštice (10:15 Soukeník).

V divizi hrají Jihočeši v sobotu: Aritma – Č. Krumlov (10:15), Soběslav – J. Hradec a Katovice – M. Lázně (oba 15:00).