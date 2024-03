V dalším velice důležitém duelu o záchranu v I. lize se fotbalisté Dynama v neděli od 15 hodin na Střeleckém ostrově střetnou se Zlínem, který je v ligové tabulce jen o jeden bod výše na čtrnácté příčce.

Fotbalisté Dynama minule doma porazili Olomouc 2:1 (na snímku Alli uniká Spáčilovi), uspějí i v neděli se Zlínem? | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Zlín na jaře ze čtyř utkání tři prohrál, doma ale dokázal vyhrát se Slováckem. „Zlín má ve svém týmu řadu kvalitních a zkušených fotbalistů a my jeho sílu respektujeme. Ten zápas ale bude o nás, o našem přístupu, o naší aktivitě,“ zdůraznil trenér Jiří Kladrubský, jenž spolu s Jiřím Lerchem na jaře v první lize fotbalisty Dynama vede.

Předchozí dva jarní zápasy na domácím hřišti s Baníkem a Olomoucí fotbalisté Dynama zvládli herně i výsledkově a uspět by chtěli i v neděli se Zlínem. „Těšíme se, že nás lidi i proti Zlínu zase poženou,“ uvedl Jiří Kladrubský.

Před týdnem v Mladé Boleslavi fotbalisté Dynama prohráli 1:3, pečetící třetí gól ale dostali až v poslední minutě. „Chyběli nám tam tři hráči, kteří nastupují v základní sestavě,“ připomněl trenér Kladrubský absence vykartovaných Hellebranda, Alliho a Králika. „Chyběli nám, ale šanci dostali mladí kluci a popasovali se s tím skvěle,“ ocenil Kladrubský.

K dispozici stále nebude zraněný stoper Lukáš Havel, na marodce jsou i Hubínek, Zajíc a Dejanovič, otazník visel nad Brandnerem.

Důležitosti nedělního zápasu si hráči i trenéři Dynama jsou dobře vědomi. „Není to životní zápas, velice dobře ale víme, o co hrajeme, o co nám jde, že bychom se v případě vítězství posunuli v tabulce před ně. Určitě to budeme chtít zvládnout,“ ujistil trenér Jiří Kladrubský.

Ve II. lize Silon Táborsko už v sobotu večer od 18 hod. se na Srbské v Králově Poli utká s brněnskou Zbrojovkou, jež je v tabulce za třetím Táborskem čtvrtá. „Nečeká nás tam nic jednoduchého, respektujeme silného soupeře, ale určitě tam nepojedeme s poraženeckou náladou. Chceme se porvat minimálně o bod,“ v rozhovoru pro klubový ujistil 19letý Pavel Svatek, jenž byl před týdnem v zápase s Chrudimí (0:0) vyhlášen za Muže utkání.

Ve III. lize hrají všechny tři jihočeské týmy venku: v sobotu Písek v Přešticích (14:30), v neděli béčko Dynama v Satalicích s Duklou Praha B (10:15) a Táborsko B ve Štěchovicích s Povltavskou akad. (14:30).

Divize: v sobotu Č. Krumlov – Doubravka (10:15), Hořovice – Soběslav a Příbram B – Katovice, v neděli Jindřichův Hradec – Tachov (14:30).

V lize dorostu Dynamo U19 v sobotu hostí Spartu (11 Složiště).