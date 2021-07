„Je to příprava, takže výsledky nejsou tím hlavním, ale i v přípravě mají výsledky svou cenu,“ vraštil čelo trenér David Horejš před týdnem v Táboře, tentokráte ale byl s výkonem týmu spokojen: „Bylo vidět, že z hráčů už únava z náročných tréninků přece jen trochu spadla,“ pochvaloval si výhru ve Vlašimi pro klubový web. „Byli jsme běhavější, dobře jsme kombinovali a vedle tří gólů jsme si vypracovali i další šance,“ vyzdvihl kouč Dynama.

Druholigová Vlašim v přípravě porazila Teplice i Bohemku, avšak proti Dynamu měl od začátku více hry jejich soupeř. Gól měl na hlavě po rohu Havel, ale brankář Řehák zachránil, jen těsně vedle mířil Hellebrand, z hranice vápna neuspěl ani Hora, a tak tlak hostí zužitkoval až Mršić tvrdou ranou po úvodní půlhodině zápasu. Hned po půli po Horově centru zvýšil Mihálik na 0:2 a po hodině hry dobrý výkon celého mužstva završil na 0:3 parádním volejem zpoza vápna Patrik Čavoš. „My si byli moc dobře vědomi, že utkání v Táboře jsme jako tým nezvládli. Ale byl to prostě nepovedený výkon a my to chtěli jednoznačně odčinit. Myslím, že se nám to povedlo a že hned od úvodu bylo na hřišti znát, že jsme k zápasu přistoupili úplně jinak,“ podtrhl kapitán týmu pro klubový web.

Pár vteřin před koncem korigoval vlašimský Zlatohlávek na konečných 1:3.

VLAŠIM - DYNAMO ČB 1:3 (0:1) - Branky: 89. Zlatohlávek – 31. Mršić, 53. Mihálik, 60. Čavoš. Diváci: 150. Rozhodčí: Machač – Melichar, Vlček. Vlašim: Řehák – Hošek (60. Starý), Broukal, Breda, Svoboda – Višinský (46. Zlatohlávek), Kozel (46. Janda), Křišťan (60. Zukal), Zinhasovič, Rigo (70. Pier) – Alijagič (60. Akram). Dynamo ČB: Vorel – Čolić (46. P.Novák), Havel, Talovierov (63. O. Novák), Skovajsa (63. Mašek) – Vais (46. Valenta), Hellebrand (46. Čavoš) – Mihálik, Hora (58. Tolno), Mršić (46. Brandner) – Škoda (58. Bassey).