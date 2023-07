Fotbalisté prvoligového Dynama v sobotu zamíří na herní soustředění do Rakouska, kde je čekají i tři přípravná utkání.

Fotbalisté Dynama v přípravě hráli s Táborskem 3:3 (na snímku se brankář Kerl marně natahuje po střele Daniela Haise) a v sobotu zamíří na soustředění do Rakouska. | Foto: Deník/ Jan Škrle

V tom prvním se Dynamo hned po příjezdu v sobotu střetne s SV Ried, který v minulé sezoně sestoupil z rakouské Bundesligy (17:00, Guntamatic Arena v Peuerbachu, Steegenstrasse 23).

„Na středu plánovaný zápas s Hannoverem nám sice odpadl, ale místo toho budeme hrát s maďarským ligovým týmem Diosgyor VTK,“ včera uvedl pro Deník jižní Čechy manažer prvoligového A-týmu Dynama Ivo Táborský (začátek utkání je předběžně domluven na 11 hodin v Zorn Areně v městečku Bad Hall, Kirchdorfstrasse 2).

Také ve svém závěrečném přípravném utkání v rámci rakouského soustředění fotbalisté Dynama změří své síly s maďarským soupeřem, příští sobotu 15. července se utkají s Ujpest FC (17, Haka Arena v Ansfeldenu, Friedhofstrasse 4).

Soustředění má absolvovat 24 hráčů a mezi nimi už určitě nebude záložník Nicolas Penner, jen přestoupil do Liberce (o jeho odchodu na sever Čech jsme informovali jako první už před týdnem).

Chybět by na soustředění naopak neměla trojice dosud známých posil, jimi jsou Jan Suchan, Zdeněk Ondrášek a Matouš Nikl.

Dynamo potvrdilo zájem o útočníka Bohemians Pavla Osmančíka (na hostování byl ve Varnsdorfu). „Jsme blízko,“ potvrdil sportovní ředitel Dynama Milan Čadek na dotaz Deníku dodal, že naopak zvažovaný příchod španělského beka nevyšel.

V sobotu pokračuje v přípravě také druholigové Táborsko, které se od 11 hod. střetne v Písku s Hradcem Králové (východočeský prvoligový tým je v Písku na soustředění).

ZEMŘEL MILOSLAV ZIEGLER



V Č. Budějovicích ve svých nedožitých osmdesáti letech zemřel bývalý ligový fotbalista Miloslav Ziegler (* 2. října 1943). S fotbalem začínal v mládeži Dynama ČB, kde od 17 let hrál za A-tým mužů. Po vojně v Dukle Olomouc se vrátil do Č. Budějovic, odkud přestoupil do tehdy druholigové Plzně. V I. lize střílel svou obávanou levačkou góly v pražské Slavii. V 70. letech se přes Plzeň vrátil do Dynama a kariéru končil v Prachaticích, Vodňanech a v Týně nad Vltavou.