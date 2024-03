Fotbalisté Dynama v I. lize v boji o záchranu hrají v sobotu v Mladé Boleslavi (15:00).

Na tiskovce FC Silon Táborsko zleva kapitán týmu Pavel Novák, trenér Roman Nádvorník, majitel klubu Petr Kolář a výkonný ředitel Martin Vozábal. | Foto: Deník/ Kamil Jáša

„Máme hráče na marodce, Alli, Hellebrand a Králik se vykartovali, šanci ale dostanou jiní kluci a bude jen na nich, jak to zvládnou,“ krčil rameny trenér Jiří Kladrubský. „Mladá Boleslav má silný hráčský kádr, je tam zkušený Matějovský, my ale potřebujeme bodovat i venku a určitě se o to pokusíme i v Mladé Boleslavi,“ ujistil Kladrubský, jenž tým po odvolání trenérů Nikla a Zápotočného společně s Jiřím Lerchem vede.

S ambicemi uhájit pozici v horní části tabulky jdou do jarní části II.ligy fotbalisté FC Silon Táborsko, kteří v sobotu od 14:30 hod. se na Kvapilce střetnou s Chrudimí. „Třetí místo po podzimu je skvělé, kdyby se ho podařilo obhájit, byl bych nadšený, bral bych ale i umístění do pátého místa,“ uvedl na předsezonní tiskové konferenci majitel Táborska Petr Kolář. „Otázka případné baráže je lákavá, hodně napoví už start do soutěže, neboť máme těžký los. S Chrudimí doma chceme samozřejmě zvítězit, pro karty ale budou chybět Dordić, Varačka a Bláha, tudíž tři hráči ze základní sestavy,“ upozornil trenér Roman Nádvorník.

O víkendu začíná také třetí liga – sobota: Písek – Povltavská akademie (10:15), Dynamo ČB B – Hostouň (10:30 Složiště), neděle: Táborsko B – Vltavín (10:15 Soukeník), I. liga dorostu - sobota: Dynamo ČB – Zlín (13 Složiště).