Fotbalisté Dynama zahájili ve čtvrtek přípravu na jarní část I. ligy pod taktovkou současných asistentů Jiřího Lercha a Jiřího Kladrubského, kteří tým vedli i v posledním zápase podzimní části sezony na Bohemians (0:0).

Jiří Lerch při zahájení přípravy na jarní část sezony odpovídá na dotazy novinářů. | Foto: Foto/ Filip Kortus

„Věřím, že jak bod, který jsme na Bohemce uhráli, tak hlavně výkon mužstva by do jarní fáze soutěže pro nás mohl být odrazovým můstkem do budoucna,“ zdůraznil na čtvrtečním zahájení přípravy trenér Jiří Lerch.

Vedení klubu v prohlášení pro novináře uvedlo, že intenzivně jedná o vstupu nového strategického partnerem, který ve volbě nového trenéra bude mít rozhodující slovo. „Detailněji tuto situaci víc komentovat nebudeme,“ končí zmíněné prohlášení.

„Než se vše dořeší, vedením týmu jsme pověřeni my s Jirkou Kladrubským a tím se budeme řídit,“ řekl novinářům na zahájení přípravy Jiří Lerch. Na dotaz, jaké změny budou v hráčském kádru, jen pokrčil rameny: „Nějaké změny určitě budou, zatím ale na zkoušku přichází jen útočník Jakob Tranziska z Admiry Wacker. Já ho viděl ve třech zápasech a nějaký potenciál v něm je.“

Dynama půjde do jarní ligy z poslední příčky, atmosféra v kabině přesto dle kapitána týmu Lukáše Havla je dobrá: „Jsme natěšení a věříme, že se připravíme dobře. Trenéři Kladrubský a Lerch s námi jsou dlouho a mají naši podporu,“ ujistil Havel. „V tabulce nemáme velkou ztrátu a věřím, že se dokážeme vyhrabat ze dna,“ dodal Havel.

„Že nás čeká boj o záchranu, víme my i hráči. Ty chceme dostat na svou stranu, semknout se a věřím, že to zvládneme,“ uzavřel Lerch.

Součástí zimní přípravy budou také přípravná střetnutí s druholigovou Jihlavou (13. ledna v 11 hod. na Složišti) a s druholigovým rakouským Amstettenem (19. ledna od 11:00 na Složišti). V plánu je od 4. ledna do 2. února týdenní soustředění, v jehož rámci by Dynamo mělo sehrát další tři utkání.

Jarní část I. ligy zahájí Dynamo v sobotu 10. února od 15 hod. doma s Baníkem.

Hráčský kádr A-týmu Dynama na startu zimní přípravy:

Brankáři: Colin Andrew, Martin Janáček, Dávid Šípoš

Obránci: David Broukal, Ondřej Čoudek, Lukáš Havel, Martin Králik, Matouš Nikl, Martin Sladký, Vincent Trummer

Záložníci: Wale Musa Alli, Marcel Čermák, Alen Dejanovič, Patrik Hellebrand, Vojtěch Hora, Michal Hubínek, Pavel Osmančík, Jiří Skalák, Jan Suchan, Samuel Šigut

Útočníci: Quadri Adediran, Zdeněk Ondrášek, Jakob Tranziska (zkouška), Tomáš Zajíc