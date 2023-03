Fotbaloví trenéři prvoligového Dynama České Budějovice vyrazili na volejbal. "Fandíme sportu," smáli se na tribuně Sportovní haly. Marek Nikl a Tomáš Zápotočný vyprovodili volejbalisty potleskem do semifinále play off.

Návštěva na volejbale, trenéři Dynama Nikl a Zápotočný na Jihostroji | Video: Deník/ Kamil Jáša

V doprovodu lékaře sportovních týmů Martina Scheichla a s kondičním trenérem dorazili do Sportovní haly v Českých Budějovicích trenéři prvoligového Dynama České Budějovice. "Podporujeme Jihostroj," smáli se oba. Tomáš Zápotočný i Marek Nikl. Mají dobrou náladu. Není divu. Dynamo hraje hlavně v domácím prostředí skvěle. Porazilo dokonce i silnou Slavii Praha. Naposledy Baník. A vyhrává i Jihostroj. "My fandíme sportu obecně," vyprávěli trenéři prvoligového fotbalového klubu přímo při zápase. Podívejte se na video, jak prožívají fotbaloví trenéři zápas volejbalového play off.