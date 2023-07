Marek Nikl a Tomáš Zápotočný. Dva trenéři. Často přicházejí na rozhovory společně. Společně dorazili k mikrofonům i na první trénink. Podívejte se na video.

Olympijské hry? Výkony se zlepšují, říká Diana Benátová. Vypráví i o Dynamu

Fanoušci se rozhodně mohou těšit na odvážné výkony. Ofenzivní. Trenéři se nechtějí za nic a za nikoho schovávat. "Také ale nechceme brát každého hráče, kterého nám někdo nabídne. Musíme ho mít nakoukaného, vyzkoušeného."

Velkou posilou by mohl být Ondrášek. Co do centimetrů, jména a hlavně do ofenzivy. "Každý příchod hráče nám musí zapadnout do koncepce, nechceme brát jen tak nahodile hráče, někdy ta jednání ale bývají složitá." Marek Zápotočný připustil, že během léta klub oslovil i další fotbalisty: "Někteří se rozhodli jinak, to respektujeme, takový je fotbalový život."