Fotbalisty českobudějovického Dynama čeká hned na úvod velice těžký zápas, ve kterém v sobotu od 15 hodin na Střeleckém ostrově změří své síly s ambiciózním ostravským Baníkem.

Na tiskovce Dynama zleva tiskový mluvčí Václav Kucul, úřadující kapitán týmu Zdeněk Ondrášek, trenér Jiří Lerch a sportovní ředitel klubu Milan Čadek. | Foto: Deník/ dynamocb.cz

Do jarní části sezony půjdou svěřenci trenérské dvojice Jiří Lerch a Jiří Kladrubský s jednoznačným cílem, kterým pro jediného zástupce fotbalových jižních Čech mezi elitou je záchrana v nejvyšší fotbalové soutěži.

A nebude to úkol snadný, po podzimní části sezony je Dynamo Č. Budějovice v ligové tabulce na poslední sestupové příčce.

Jak zástupci klubu na středeční předsezonní tiskovce informovali, k velkým změnám v kádru nedošlo. „Už v půlce listopadu týmu skončil Kuba Hora a v lednu byl uvolněn na hostování s následnou opcí do Baníku Quadri Adediran. Na oplátku by z Baníku k nám měli přijít nigerijský útočník Muhammed Sanneh, jenž by měl dorazit po neděli, a slovenský bek Matej Madleňák, který už v úterý trénoval tady, ale papírově bychom vše měli dotáhnout příští týden,“ sdělil sportovní ředitel Milan Čadek, dle něhož je v jednání ještě příchod jednoho hráče ze zahraničí.

Trenér Jiří Lerch vyzdvihl soustředění v Turecku. „Rád bych vedení klubu poděkovat, že jsme mohli soustředění absolvovat. Pro přípravu jsme tam měli výborné podmínky, a to jak super tréninkové plochy, tak i kvalitní soupeře. Neřešili jsme žádné novinářské spekulace ohledně majetkových změn v klubu či některých finančních náležitostí,“ dodal ještě.

K údajným dluhům vůči hráčům se vyjádřil sportovní ředitel Milan Čadek: „Vedení klubu s hráči uzavřelo určitou dohodu a už začalo běžet plnění těchto dlužných částek, které bude v tomto měsíci pokračovat. “

JAK TO VIDÍ LERCH?

Na dotazy novinářů poté převážně odpovídal trenér Jiří Lerch, jenž tým převzal už v posledním podzimním kole a dovedl tým k remíze 0:0 na Bohemians.

V přípravě jste neprohráli, takže spokojenost?

Přípravu hodnotíme samozřejmě kladně, nicméně stále jsme při zemi, protože liga je něco úplně jiného. Ale máme radost, že se nám podařilo splnit jeden z hlavních bodů, které jsme si na soustředění vytkli, totiž zapracovat na obranné fázi. V Turecku, byť jsme tam měli silné soupeře, jsme inkasovali ve třech zápasech jediný gól, a to až v posledním zápase.

Věříte, že dobré výsledky v přípravě by mohly být pro hráče i patřičnou injekcí po psychické stránce?

Doufáme, že tomu tak bude. Myslím, že už poslední ligový podzimní zápas na Bohemce, kde jsme po sedmi prohrách v řadě uhráli bod, by pro nás mohl být stupínkem k tomu, abychom se odrazili od toho dna. Po psychické stránce by to pro tým měla být vzpruha a platí to i o výsledcích v přípravě. Pro kluky je to motivace, Jsme semknutí, vytvořila se velká parta a tu si nenecháme odnikud zvenčí narušovat.

Jak jste spokojeni s výkony mladých hráčů z béčka, které jste vzali i do Turecka?

Velice mě překvapili, přístupem i kvalitou. Proti Podgorici dostali velkou šanci a zvládli to s přehledem. I co se týká tréninkové morálky, vše v cajku. I proto proti Baníku ještě zůstanou v kádru.

Co německý útočník Jakob Tranziska z Admiry, který je zatím jedinou posilou?

Proti Jihlavě se nám líbil a mně se líbil už v Rakousku za Admiru, kde jsem se na něj byl podívat. Věřím, že se i tady v naší lize prosadí.

Střelecky se dařilo i mladému Práškovi.

My teď máme tři útočníky a dle mě číslo jedna je Zdeněk Ondrášek, ale jak jak Jakob, tak Prášek určitě šanci taky dostanou.

Jak je na tom tým zdravotně?

Dlouhodoběji zraněni jsou Hubínek a Zajíc, s kotníkem laboruje Lukáš Havel, jenž odjel na speciální vyšetření do Prahy. Ten tudíž proti Baníku k dispozici nebude. Do přípravy by se po neděli měl zapojit i Ondra Čoudek.

Jaká je atmosféra v týmu před zápasem s Baníkem?

U kabiny cítíme velké odhodlání. Kluci se chtějí o záchranu poprat a já věřím, že se z té šlamastiky dostaneme a že tu složitou situaci, do které jsme se dostali, úspěšně zvládneme.