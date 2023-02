V útoku řádil nový muž. Quadri Adediran. "Radost mám. Moc česky neumím. Troch anglicky," smál se po zápase na celý stadion. Ale poloprázdný. Jeho výkon skalní fanoušky zahřál. Potěšil je i Matouškův krásný gól. "Pravá je moje silnější, ale občas to tam padne i levačkou. Jsem za to rád," usmíval se střelec prvního gólu zápasu, který si v pokutovém území levou nohou míč zpracoval a levou kopačkou ho poslal do šibenice.