Po převzetí klubu se hned postili do práce. Dalibor Jirka v roli majitele, Emil Kristek v roli výkonného šéfa. Změnilo se hodně věcí. Kristek velmi ochotně popisoval, jak změny vnímá:

Jak vidíme změny v klubu a jaké máte vize?

Můžu se přiznat, že jsem to takto těžké nečekal. S panem Daliborem Jirkou se znám dlouhou dobu, vykonával předsedu dozorčí rady akademie, pozoroval jsem, jak si vede, hodně jsme spolu mluvili, až mi jednou řekl, že by si investoři přáli, jestli bych se vrátil a pak už se to rychle seběhlo. Ostatně já se nikdy návratu nebránil, to jsem vždy říkal na rovinu. Psalo se, že se vracím, ale vždy to byly pouhé spekulace. Až teď to bylo doopravdy. Ještě čtyři dny před převedením klubu panu Jirkovi jsem nevěděl, že to opravdu udělám.

Jak osobně s panem Jirkou vycházíte?

Kdybychom si spolu nerozuměli, asi bychom nespolupracovali. Já si ho nesmírně vážím, že do toho šel, klobouk dolů před ním. Všichni víme, že Dynamo mohl koupit každý, bylo několik zájemců, ale buď se zalekli nebo když zjistili, že to není tak jednoduché, tak jednání pravděpodobně opustili. Dalibor Jirka je zkušený obchodník, umí jednat, je charismatický a hlavně na něm obdivuji jeho nadhled.

Říká se, že Dynamo fakticky řídíte vy. Co je na tom pravdy?

To jsou opravdu babské tlachy. Klub řídí představenstvo. Dalibor Jirka, Lubomír Skála a já. Jsme tedy ve třech. Máme rozdělené kompetence a závažná rozhodnutí činíme společně.

Jak okomentujete změny na různých funkcích v klubu?

Ano, přivedl jsem si svoje spolupracovníky, to by udělal asi každý. Věřím Mírovi Hanouskovi, Vláďovi Adamovi, Jirkovi Hrbáčovi. Jsou to moji letití přátelé a přesně vím, co od nich můžu očekávat. Je výhoda, že si u práce můžeme i vynadat, ale víme, že je to pro dobrou věc a že si to dokážeme vysvětlit. Všichni chceme, aby bylo Dynamo úspěšné, máme okolo sebe spoustu kamarádů, kteří nám pomůžou. Dynamo není jen Dalibora Jirky, ale je naše, nás všech, kteří Dynamu fandí, kdo si koupí vstupenku, šálu ve fanshopu, pivo a klobásu. Prostě všichni. Každý sponzor.

Jaké jsou plány a cíle?

Plán zní jasně, zachránit ligu, to vám řekne každý. Tohle jsou krásné otázky. Když jsem byl na první tiskovce na Bohemce s Vlastou Petrželou, tak se ho novináři přesně zeptali, jaké máte cíle, Vlasta řekl, chceme porazit každého, to bychom tu nemuseli přece být… tak teď jsem to odlehčil, ale asi takhle podobně. Dále jsou velmi důležití fanoušci, musí být spokojeni, budeme se snažit, co to půjde. V klubu jsme dva týdny, startujeme…

Co čekáte od trenéra Františka Straky?

Víte, Franta Straka je velmi dobrý trenér, maká ve dne v noci, fotbal miluje. Dokáže mi zavolat v půlnoci, žena mi říká, že jsme blázni. Je to emotivní trenér s přirozenou autoritou. Je profesionál každým coulem. Nemyslete si, že jsme se rozhodovali jen tak sami, máme zkušené poradce, Pepíka Jodla, Jirku Kotrbu, Dušana Kubu, Zdeňka Procházku. Jsou to staří bobři, ale zkušeností mají na rozdávání a oni tento tah posvětili. Také první cesta Franty Straky v Budějovicích byla k Josefu Jodlovi na chatu. Věříme, že to zvládne, nic jiného nám taky nezbyde a my všichni, pokud to bude v našich silách mu budeme pomáhat a chci vás, fanoušky, všechny poprosit, pojďte pomoci svému Dynamu, ať můžeme být na náš klub hrdí.