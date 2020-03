České Budějovice - Na pandemii nového typu koronaviru se nedá najít nic pozitivního. Snad maličkost. Hřiště. Jeho kvalita. Aktuální trávník na stadionu na Střeleckém ostrově v Českých Budějovicích totiž roste do krásy. Pohled z prázdných tribun je opravdu nádherný.

Na stadionu, na kterém hrává své domácí zápasy fotbalové Dynamo Č. Budějovice, se tradovalo, že trávník je nejlepší v ČR. Široko daleko neměl konkurenci. Teď se o něj starají Stanislav Marek a Josef Pileček. Paradoxně pandemie koronaviru, která zastavila všechny sportovní soutěže, a tedy i FORTUNA: LIGU, je někomu ku prospěchu. Komu? Trávníku. Obyčejné trávě. "Bez diváků je to tady ale smutné," rozhlíží se Pileček po opuštěných tribunách. "Není to nic pěkného." Roušky používají, přesně podle nařízení, ale jen když vyrazí mezi lidi. Pokud jezdí na stadionu sami na traktoru, ztrácí právě toto opatření smysl. "To není traktor, ale sekačka," opravuje s úsměvem na tváři Stanislav Marek. "Nikdo tady není," přikyvuje Josef Pileček, který oběma rukama hladí sametový travnatý povrch. "Když na hřišti není žádná zátěž, tak to krásně trávě prospívá." Svůj podíl na nádherně zeleném pažitu má i sluníčko. "A když se teď počasí zlepšovalo, tak kvalita hřiště šla ještě víc nahoru," přikyvuje jeden z dvojice údržbářů. "Hřiště obden sečeme, mezi tím trávu propícháváme, aby hřiště funovalo co nejlépe, prosejeme ho." Když se nehraje, tráva roste. "Hřiště regeneruje."