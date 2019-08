Ze hřiště nováčka vezete jeden bod. Jak jste zápas viděl?

Řekl bych, že první poločas od nás byl dobrý, akorát finální fázi jsme řešili špatně. Proto jsme dali jen jeden gól, ačkoli jsme z toho měli vytěžit víc. Soupeře jsme pustili jen k nějakým střelám zdálky, jinak k ničemu. Chtěli jsme i do druhého poločasu vstoupit podobně, ale to se nám nepovedlo. Pak přišel faul, který podle mě nebyl, ale Čolič to trefil fantasticky. Potom už jsme tahali asi za kratší konec. Nějaké náznaky jsme měli, ale nic vážného.

Před týdnem jste Slovácku dal dva góly a trefil jste se i tady. Co to pro vás znamená?

Neznamená to vůbec nic. Až těch gólů budu mít patnáct, tak se na tohle téma můžeme bavit. Přestože jsem i za ty moje tři góly samozřejmě rád a mám radost, že mi to tam padá, raději bych ale bral vítězství.

Se svou hrou jste ale zřejmě mohl být spokojen, působil jste na hřišti hodně živým dojmem…

Jo? Jestli to bylo vidět, tak je to dobré. Já se tak totiž od první minuty vůbec necítil. Měl jsem těžké nohy a nějak mi to zpočátku nelepilo. Naštěstí tím gólem jsem se pak chytil. Škoda, že jsem líp netrefil i tu šanci, co jsem měl ve druhé půli, já už ale padal.

Neměli jste v hlavách ještě zklamání po čtvrtečním neúspěchu s Jerevanem?

To určitě ne, to vůbec nehraje roli. Jsme profíci, to musíme umět zvládat. V pátek jsme si k tomu něco řekli a hodili to za hlavu s tím, že se musíme soustředit na ligu a na Budějovice. Ale bohužel jsme to nezvládli.

Ale ve druhé půli se zdálo, že ta únava za čtvrtečního zápasu už byla znát…

Taky si to myslím. Nejely nám nohy, jak by měly. Na to se ale nemůžeme vymlouvat. Kdybychom hráli v Evropské lize skupinu, měli bychom to tak pořád. Prostě takové zápasy musíme vyhrávat. Na druhou stranu ale Budějovice hrály dobře. Já osobně jsem rád, že mi to tam spadlo, ale jak říkám, vyměnil bych ten gól za výhru.