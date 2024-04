Fotbalisté českobudějovického Dynama hráli o víkendu v Teplicích nerozhodně 2:2 a svého první vítězství na venkovním hřišti se v základní fázi tohoto ročníku I. ligy tudíž nedočkali.

Musa Alli v zápase Dynama v Teplicích svým pohybem domácí zadáky trápil (na snímku je v jednom ze soubojů). Černobílí přivezli cenný bod, uspějí v neděli doma se Slováckem? | Foto: Foto: Deník / František Bílek

Nicméně i bod z Teplic Jihočeši brali: „Byl to náš nejlepší výkon venku od té doby, co mužstvo vedu. Věděli jsme, že nás čeká hodně silný a houževnatý soupeř, byli jsme ale na něj dobře připraveni,“ chválil tým za odvedený výkon trenér Jiří Lerch.

Hosté z jihu Čech soupeře svou aktivní hrou v úvodní půlhodině očividně zaskočili a byli jasně lepším týmem. Vyjádřením jejich převahy byl i gól na 0:1. Za jeho autora sice byl označen domácí Mareček, od něho se ale míč do vlastní branky odrazil po Čermákově přímém kopu a hlavičce Poulola do tyče.

Gól na 0:1 ve 25. minutě byl vyústěním poměru sil v této části zápasu. „Prvních třicet minut jsme hráli podle našich představ, byla tam z naší strany fotbalovost a přímočarost. Zaslouženě jsme dali i vedoucí gól a měli jsme tam další šance, kdy jsme mohli skóre navýšit, bohužel se to nám nepovedlo,“ měl Lerch na mysli zřejmě i nebezpečné střelecké pokusy Hellebranda a Madleňáka, které šly jen těsně vedle, či Suchanův přímý kop z vápna, s jeho zneškodněním měl brankář Ludha velké starosti.

Úvodní tlak Dynama byl pro teplické fotbalisty zřejmě překvapením, v první půlhodině totiž byli většinou pod tlakem. „Vstup do zápasu byl od nás katastrofální, prvních dvacet, možná třicet minut bylo strašných,“ hněval se teplický trenér Zdenko Frťala a dodal, že už v páté minutě se mu začalo honit hlavou, že bude muset sáhnout je střídání. „Byli jsme lehkovážní, lehkomyslní, taková hra nám vůbec nepřísluší. Možná jsme tak hráli i kvůli tomu vědomí, že už máme prostřední skupinu jistou. Stav 0:1 pro nás byl ještě milosrdný,“ uznal převahu soupeře teplický kouč, jenž ještě před přestávkou skutečně ke střídání sáhl. „Brzká střídání naši hru zkvalitnila a ve druhé půli už to bylo vyrovnaná partie. Kluci ukázali maximální snahu, ale po nešťastné penaltě jsme si už žádnou stoprocentní šanci nevypracovali. Dá se říct, že remíza je tudíž spravedlivá,“ uzavřel své hodnocení trenér Frťala.

Herně Dynamo v Teplicích rozhodně obstálo, bohužel se ale jeho hráči nevyvarovali dvou chyb, které je připravily o plný bodový zisk. „Ty dvě velké chyby nás srazily, těmi jsme umožnili Teplicím skóre otočit,“ litoval trenér Lerch nedohody Suchana a Sladkého, k níž na půlící čáře došlo poté, co Dynamo zahrávalo rohový kop, ten Teplice ale odvrátily a Fila po zmíněném nedorozumění hráčů Dynama vyrovnal na 1:1. Jen o sedm minut později Chaloupek využil zaváhání gólmana Šípoše a otočil na 1:2.

„Já viděl, že tam balon letí a vysoký výskok je dle mého názoru jednou z mých hlavních předností. Navíc mi přišlo, že tam Šípoš přišel trošku pozdě, já přeskočil i toho beka, ani nevím, kdo to tam se mnou skákal, a akorát jsem se modlil, aby to nešlo do břevna,“ líčil svou gólovou hlavičku Štěpán Chaloupek.

Zmíněná zaváhání hráčů Dynama znamenala ještě do přestávky obrat ve skóre z 0:1 na 2:1 pro Teplice, hosté však zbytek prvního dějství přečkali už bez úhony a po změně stran drželi s nabuzeným soupeřem krok. Do větších šancí obrana Dynama hráče Teplic nepouštěla. Až na příležitost, kterou si vypracoval hodiny před koncem Fila, jenž ale přestřelil. Nemenší možnost zápas rozhodnout měl v samém závěru na druhé straně i Poulolo, zblízka ale pálil sice pohotově, bohužel ale těsně vedle.

„Po úvodní půlhodině zápasu, kterou jsme odehráli velice dobře, Teplice po našich individuálních chybách skóre obrátily. O poločase jsme si však řekli, že jsme tým a že ty chyby odčiníme. Zaslouženě jsme z penalty srovnali a myslím si, že i ten jeden bod pro nás v konečném účtování může být velice důležitý,“ zdůraznil trenér Dynama Jiří Lerch.

Jeho svěřenci totiž ve druhém poločase dokázali nepříznivý výsledek alespoň srovnat na konečných 2:2, když Jan Suchan bezpečně proměnil pokutový kop za Labíkovu ruku v pokutovém území, kterou odhalil VAR. „Nominaci na penaltu jsem si vzal sám, na jaře mi to tam padá a věřím si. Na hřišti hraji, na co jsem zvyklý a cítím, že i kluci na mě spoléhají,“ tvrdil záložník Dynama, jenž na jaře v lize nastřílel už šest branek a je nejlepším střelcem svého týmu.

Základní část I. ligy bude dohrána v neděli, kdy Dynamo doma hraje se Slováckem (všechna utkání budou začínat shodně v 15 hodin).

Po zápase se Slováckem bude Dynamo hrát nadstavbovou skupinu o záchranu, kde změří síly s Bohemians, Jabloncem, Pardubicemi, Zlínem a Karvinou. Hrát bude dvakrát doma a třikrát venku. Skupina o záchranu začne v sobotu 4. května a skončí v sobotu 25. května.