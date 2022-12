Zemřel Anton Tkáč. Jeho slavnou tisícinu vteřiny zachytil Jan Škrle

"Odstěhovali jsme se s rodinou do Střížova, kde jsme moc spokojení." A právě Střížovským posílá Novák do roku 2023 speciální přání. "Střížovu bych přál v roce 2023 vítězství v turnaji ve Svatém Janu nad Malší," směje se fotbalista, který v létě právě na tomto turnaji za Střížov nastoupil. „Je to turnaj v malé kopané. V létě jsme skončili třetí. Po turnaji jsme šli na pivo, ti nejzdatnější vydželi až do rána,“ říká Novák, který by střížovskému týmu přál celkovou výhru, zisk zlatého poháru a hlavně vítězné oslavy. V Dynamu České Budějovice zažil postupové oslavy do I. ligy dvakrát! "Dynamu bych přál lepší výsledky v domácím prostředí. A všem přeju hlavně hodně zdraví," doplňuje bývalý ligový fotbalový obránce.

Historické pořadí odehraných zápasů za Dynamo:

1. Ladislav Fujdiar 275

2. Pavel Novák 249

3. Martin Vozábal 247

4. Jiří Povišer 226

5. Karel Vácha 224

6. Roman Lengyel 216

7. David Horejš 215