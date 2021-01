V tabulce se posunuli na desátou příčku – a jenom o skóre za ambiciózní Plzní.

„Bylo to těžké utkání, s tím jsme ale počítali. Jenže jsme si to sami hned v úvodu zápasu zkomplikovali,“ zmínil trenér David Horejš brzký gól, který jeho tým inkasoval již v 6. minutě. „Příbram tady začala hodně aktivně a my jí tím gólem umožnili, aby se mohla zatáhnout do hlubokého bloku, do kterého jsme se jen těžko dostávali.“

Recept na to, jak vyzrát na zataženou obranu soupeře hledali Jihočeši dlouho marně. Až v závěru první půle si vypracovali dvě slibné šance. Z té první po dlouhém výkopu brankáře Drobného trefil Mršić vyběhnuvšího gólmana Kočího, při té druhé z podobné situace srazil Brandnera stoper Kingue a zákonitě dostal červenou kartu.

„To vyloučení další průběh zápasu hodně ovlivnilo, pak to z naší strany bylo už jen o dobývání, o trpělivosti. Byla to hra na jednu branku, soupeř prakticky jen odkopával. Dostat se do vápna i tak bylo těžké, ale dát Příbrami gól se Plzni o víkendu vůbec nepovedlo,“ připomněl Horejš.

Po změně stran tlak Dynama sílil. Hosté někdy měli i štěstí, třeba když po Novákově centru Cmijlanović míč hlavou srazil na břevno. Právě Cmiljanović ale pak fauloval Čoliće, jenž z nařízené penalty vyrovnal na 1:1 a tři minuty nato Mršić tvrdou ranou z vápna k tyči dal na 2:1 a obrat tak dokonal.

„Museli jsme výsledek obracet a stálo to hodně sil a ty tři body byly hodně vydřené, o to jsou ale cennější. Já hned v kabině klukům řekl, že takový zápas otočit dokáže jen mužstvo, které má sílu,“ vyzdvihl trenér David Horejš.

Fotbalisté Dynama slavili, hosté odjížděli zklamaní. „Je neuvěřitelné, co my nabídneme soupeři. Jsem hrozně naštvaný, jsme jako děti,“ lomil rukama Filip Zorvan (gól, který dal na Střeleckém ostrově, byl jeho první v lize).

Zklamání netajil ani trenér Pavel Horváth: „Dlouho to pro nás vypadalo dobře. Dali jsme gól, měli odražené balony, byli silní na míči. Po červené kartě tlak soupeře sílil, ale nemyslím, že by měl stoprocentní šance. Jenže pak jsme Budějovicím naší hloupostí darovali penaltu. Byla to v některých případech nezodpovědnost hráčů, třeba u Kingueho to nebylo poprvé,“ hněval se Horváth.

V neděli fotbalisté Dynama v dalším kole FORTUNA:LIGY završí třízápasovy „anglický“ týden na domácím hřišti na Střeleckém ostrově utkáním s Teplicemi (14.00).