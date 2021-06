Jaká ta sezona z vašeho pohledu byla?

Pokud bych měl uplynulý ročník první ligy zhodnotit souhrnně, klady by převažovaly. My věděli, že nás čeká velice náročná sezona, už jen proto, že vůbec poprvé liga byla s osmnácti účastníky a že tři týmy bez baráže rovnou sestupovaly. Cíl, se kterým jsme do sezony šli a kterým tudíž byla záchrana, se nám povedlo splnit s velkým předstihem.

Navíc poblíž nebezpečného pásma se Dynamo pohybovalo vlastně jen na začátku sezony, pak už přímo ohroženo nebylo. Považujete tudíž sezonu za úspěšnou?

My měli dvě taková období, která nás připravila o lepší umístění, a to začátek sezony, kdy jsme prvních šest zápasů nevyhráli, a potom na jaře těch deset kol bez vítězství. To bylo nepříjemné, ale na druhou stranu věřím, že si z toho do budoucna vezmeme ponaučení a že se zaměříme na ty věci, které jsme nedělali dobře, abychom ty chyby neopakovali.

Jaké chyby vás nejvíc mrzí?

My jak v tom začátku sezony, tak v té jarní sérii deseti zápasů bez výhry dojeli na špatnou produktivitu. To nás sráželo prakticky celou sezonu, ale v těch dvou zmíněných obdobích to bylo markantní. Nicméně bylo by dobré si ty věci správně pojmenovat. Před sezonou došlo k redukci hráčského kádru, obměnila se komplet celá obrana, kde vlastně zůstal jen Čolić a nově začali hrát Talovierov, Králik a Skovajsa. Oslabili jsme směrem dopředu, do Jablonec odešel desetigólový Schranz a s ním nám odešla i produktivita. Na to jsme museli zareagovat, proto přišli Bassey a Matějka. V úvodu sezony jsme udělali Micka van Burena ze Slavie, ten se bohužel na tréninku zranil. A co čert nechtěl, po druhém kole se na jednadvacítce zranil i Šulc a my nebyli schopni v těch prvních šesti zápasech dát gól.

A přitom po tom nevydařeném začátku sezony před vámi byl zápas na Letné a pak doma s Plzní. To hrozilo pádem na úplné dno…

Byl to hrozně těžký los, ale na Spartě prvně hráli Buren se Šulcem a ta kvalita, kterou do týmu přinesli, byla veliká. My tam vyhráli 4:2, mužstvo to nakoplo, začali jsme bodovat a také naše hra začala úplně jinak vypadat, protože jsme měli směrem dopředu kvalitu a podzimní sezonu jsme zakončili velice úspěšně. Jenže v zimě Šulc i Buren se vrátili do svých klubů a – teď už to mohu říct – nahradit je se nám nepodařilo.

Nicméně podzim jste sice zakončili prohrou v Jablonci, ale po novém roce jste šest zápasů v řadě neprohráli a atakovali evropské poháry!

Souhlasím, my jsme skutečně vstup do jara měli výborný, skvělý, hráli jsme fotbal, na který se dalo dívat a dělali jsme i body. Jistě, někdy při nás stálo i velké štěstí, protože my v těch jarních zápasech jen tři góly dali ze hry. To je strašně málo, jinak jsme góly dávali ze standardek. A vycházet z toho, že budeme rozhodovat zápasy jen ze standardních situací, není možné. To, že se nám Šulce a Burena nahradit nepodařilo, prostě platí. Stejně platí i to, že jsme dojeli na špatnou produktivitu. My ty šance měli, byli jsme schopni si je vytvořit, bohužel jsme je ale nedokázali proměňovat. To byl hlavní důvod té desetizápasové série bez vítězství.

Tu sérii jste zlomili až vítězstvím v Příbrami. Hodně se vám po tom zápase ulevilo?

Byla to úleva, všichni tady jsme konec té série přivítali. A je nutno také říct, že z těch deseti zápasů byly i některé dobré zápasy, které jsme sehráli za bod. Například v Liberci, doma se Spartou či na Bohemce. Ani některé prohrané zápasy jsme neodehráli až tak špatně, například s Boleslaví, která sem přijela jako tým ze spodku tabulky, který však v zimě neskutečným způsobem posílil. Přesto jsme s Boleslaví hráli ve druhé půli na jednu bránu, jenže jsme si v třiadevadesáté minutě nechali ze standardky dát gól, který z naší strany celé to utkání znehodnotil. Prostě i v těch deseti zápasech byly takové, ve kterých jsme na tom herně byli velice dobře, ale jak jsem se zmiňoval, nás zabíjela ta produktivita. Když vezmu zápas s Brnem, tak do dvacáté minuty jsme měli tři vyložené šance, které jsme nevyužili. A Brno po půli ze své první šance udeřilo. My ze hry góly dávali velice těžko, ostatně náš nejlepší střelec je obránce Čolić, co víc k tomu říct?! Někde jsem četl, že Brno sestoupilo, protože jejich útočníci neměli čísla. Na což já mohu říct jen to, že oni měli lepší čísla než ti naši!

A ta čísla opravdu nejsou příliš lichotivá…

To rozhodně nejsou a já to hráčům taky řekl. Aby křídelní hráči, ať už Mészáros, nebo Mršić, končili na dvou gólech, to je prostě málo. Ta produktivita nebyla ani od střeďáků. Jediný, kdo z hráčů do ofenzívy snesl měřítko a měl trošku produktivitu, byl Patrik Brandner. Oproti loňské sezoně, kdy dal Schranz deset gólů a přidali se Ledecký s pěti a Brandner se šesti, jsme na tom byli hodně hůř a ty góly nám scházely.

Když jste zmínil Schranze, tak vy tady vyrábíte hráče pro špičková mužstva. Před Schranzem tady na sebe ještě víc upozornil Lukáš Provod, jenž byl teď vyhlášen za nejlepšího hráče celé ligy!

To už je úděl klubů, jako jsme my. Měli bychom dávat více šancí našim odchovancům, druhou věcí je ale to, aby lidi viděli, jak se hráči tady zlepšují. O Schranzovi a Provodovi byla řeč, ale zapracovali jsme i Talovierova, rok předtím Čavoše a Havelku, kteří nikdy předtím ligu nehráli, podobně jako Havel. V této sezoně se do mužstva prosadili další mladí kluci, ať už Vais, či Matějka. Že Provod a Schranz odešli za lepším, je zákonité. Provod sem přišel jako bezejmenný hráč, teď je z něj hvězda. O Schranzovi, když sem přišel, nikdo nevěděl, teď ho kupuje Slavia. Pavel Šulc přišel jako talent a už v zimě si ho Plzeň stáhla a hraje v základu. Podobně Buren, před příchodem sem ve Slavii seděl na lavici, tady se rozehrál a ve Slavii dostával šanci. Jediné, co mi vadí, je, že to nebyli naši hráči.

Naťukl jste Vaise, z toho by taky mohl být dobrý hráč.

Vyhlédli jsme si ho, když jsme tady hráli s Příbramí a prokázal i v posledním kole na Slavii, že potenciál v něm je veliký. Věřím, že když na sobě bude dál pracovat a odstraní kondiční deficit, že by mohl pro klub být přínosem.

Na Slavii do hry naskočil také dorostenec Vítovec a dá se říct, že si nevedl zle.

Šanci určitě dostane, jenže velkou nevýhodou pro něj je, že se soutěže kvůli koronaviru nehrály. Dostali jsme na něj doporučení, perspektivu má, nicméně dorostenecký a mužský fotbal, to je obrovský rozdíl, takže musíme být trpěliví, nesmí se to tlačit přes sílu, chce to čas.

K jakým změnám v kádru dojde? Kdo odejde?

Změn je dost. Skončili Jarda Drobný a Jirka Kladrubský. Pokračovat nebudou Filip Havelka, Ubong Ekpai a Marko Alvir, jimž skončilo hostování. Kdo za ně přijde, to uvidíme.

První posilu jste už ohlásili, přichází Michal Škoda.

Mluvili jsme o tom, že nás trápila produktivita a Michal Škoda je hráč, který umí dát gól. Víme ale taky, že k tomu potřebuje servis, který v Boleslavi měl, a proto tam dal deset gólů. Moc bych si přál, aby na to navázal i tady. Do vápna je velice silný, musí tam ale dostávat míče, ten servis mu musíme zajistit.

Se střílením gólů jste měli potíže, zato v brance jste se mohli spolehnout na Drobného a Vorla, jenže Drobný své angažmá zakončil.

Jasná jednička bude Vojta Vorel, jenž své kvality prokázal už v uplynulé sezoně. Máme dva mladé gólmany: Matěje Luksche, jenž byl na hostování v Liptovském Mikuláši, a Dana Kerla, jenž byl jako třetí gólman, ale párkrát byl i na lavičce. V přípravě se jevil velice dobře a teď podepsal profesionální smlouvu. Myslím, že v brance bychom mít potíže neměli. My musíme tým posílit směrem dopředu, to pro nás v přestupním období je jasná priorita.

Máte nějaké hráče v hledáčku?

Samozřejmě, že hráče vytipované máme. Jsem přesvědčen, že Dynamo v našem fotbale má zvuk, že jsme se vydali po správné cestě, ale chceme, aby do týmu přišla kvalita. Potřebujeme zvýšit zdravou konkurenci. Jak už jsem zmiňoval a je třeba to říkat na rovinu, aby nám tady krajní hráči celou sezonu končili s čísly 2+1, to je málo. Třeba i v posledním kole na Slavii jsme měli v první půli velkou šanci vyrovnat, gól jsme ale nedali a Slavia nás hned vytrestala gólem na 2:0.

Proto jste po Slavii prohlásil, že sezonu hodnotíte kladně, že ale přesto máte pocit, že jste měli na víc?

Přesně tak, jsem přesvědčen, že jsme měli daleko na víc! Po vítězství nad Baníkem jsme se v tabulce dostali na páté místo a útočili na poháry. Jenže, jak už jsem řekl, my za celé jaro dali jen tři góly ze hry. Přitom naše hra snesla velké měřítko, kombinace, přechod středního pásma, všechno dobré, ale prostě ta produktivita nás srážela.

Jedna sezona skončila, další je před vámi. Co jste si naplánovali do přípravy?

Po Slavii dostali hráči volno, už 21. června ale začíná příprava. Bude trvat pět týdnů, což považujeme za adekvátní. Hráči už týden předtím dostanou individuální tréninkové plány, takže by měli přijít už připravení. Budou to potřebovat, první dva týdny budou hodně náročné. Až pak přijdou na řadu přípravná utkání s Dynamem Moskva, Táborskem a Teplicemi. I letos pojedeme na herní soustředění do Rakouska do Kaprunu. Věřím, že mužstvo dokážeme dobře složit, že bude na ligu kvalitně připravené a že bude hladové po úspěchu.