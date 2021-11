„Neuspěli jsme proto, že jsme ve Zlíně nepodali takový výkon jako v předchozích utkáních,“ měl o důvodech nezdaru na hřišti týmu, který na výhru v lize čekal šest kol, jasno trenér David Horejš.

„Přitom jsme do zápasu nevstoupili špatně, prvních deset minut jsme hru ovládali, jenže pak jsme se svými naivními chybami sami dostali dolů,“ mrzelo trenéra Dynama, dle něhož o dalším vývoji utkání rozhodl první gól. „Tu první velkou šanci otevřít skóre jsme měli my, Mick van Buren bohužel svůj samostatný únik neproměnil,“ litoval Horejš, dle něhož po zmíněné příležitosti nizozemského útočníka se postupem času obraz hry změnil. „Zlín přebral iniciativu, neboť jeho hráči byli v osobních soubojích lepší a hlavně důraznější. My skoro každý souboj o odražený míč prohráli, každý souboj uprostřed hřiště skončil pro nás nezdarem. Byla tam z naší strany spousta jednoduchých ztrát míčů a tím nás soupeř dostal trošku pod tlak. Nedokázali jsme se vyrovnat ani s tím, že Zlín hrál dlouhé míče na Poznara, byť jsme se právě i na to připravovali,“ mrzelo Horejše, dle něhož po vedoucím gólu Zlína už se jeho svěřenci nedokázali zvednout.

Zlín po přestávce svůj náskok ještě navýšil, přičemž po Talovierovi, jenž tečoval při prvním gólu Tkáčovu ránu, se při Hrubého střele míč odrazil za záda bezmocného Vorla od blokujícího Králika.„Oba góly padly po tečích, nicméně je třeba vidět hlavně to, co těm gólům předcházelo,“ nevymlouval se na smůlu Horejš. „V předchozích utkáních jsme byli v obranné fázi aktivní, zatímco teď ve Zlíně mi to přišlo, jako by si hráči mysleli, že se vůbec nic nemůže stát. Za to jsme pykali, i těm tečím předcházely naše chyby."

Že by snad jeho svěřenci soupeře podcenili, si ale trenér Dynama nemyslí. „My si byli dobře vědomi, že hráči Zlína budou bojovat na doraz, že to pro ně je to velice důležitý zápas. Na to jsme hráče upozorňovali, nicméně jak už jsem říkal, soupeř nás předčil v důrazu a agresivitě,“ mrzelo Davida Horejše. „My jsme počítali s tím, že Zlín bude hrát jednoduše odzadu, proto jsme se snažili naši defenzivu zpevnit,“ vysvětloval Horejš, proč šel Fortune Bassey až do druhého poločasu. „Proto jsme nastoupili tak, jak jsme minule dohrávali se Slavií, kdy byl Ondra Mihálik nahoře.“

Zlín poslední čtvrthodinu dohrával v deseti, ani v přesilovce ale Jihočeši neuspěli. „Jakýsi tlak jsme tam měli, jenže to z naší strany bylo takové jalové obehrávání kolem dokola, abychom ale do vápna dostali nějaké centry a měli tam i nějaké zakončení z vápna, to se nedařilo. Proto jsme neuspěli,“ uzavřel David Horejš.

V sobotu hraje Dynamo doma s Ml. Boleslaví (15).