V minulém kole I. ligy fotbalisté Dynama po strhujícím závěru otočili v závěrečné dvacetiminutovce s favorizovaným Slováckem z 0:2 třemi góly ve vlastním oslabení (!) na 3:2, o týden později v Ostravě v prvních sedmi minutách dostali dva góly, po úvodní půlhodině prohrávali už 0:3 a nakonec jeli domů s porážkou 1:4.

Při předzápasových prognózách na TV O2 přitom bývalý generální manažer Dynama Martin Vozábal předpokládal, že by Jihočeši mohli konečně zabrat i na hřišti soupeře. „Tohle mužstvo je i venku schopné vyhrát. Myslím, že teď je k tomu velká šance,“ řekl na dotaz moderátora, čím to je, že Dynamo vyhrává jen doma, zatímco z venku přivezlo jen dva body.

Jedním dechem ale Vozábal také dodal, že hodně důležité může být, kdo dá první gól. „Dynamo, když se dostane do vedení, umí hru kontrolovat. Stejně tak ale i Baník, když dá první gól, může chytit slinu,“ pravil prorocky.

Baník totiž ten vedoucí gól dal a tu slinu pak chytil…

„Jsme rádi, že jsme si vzali k srdci ty věci, které nám ve Zlíně nefungovaly a na Budějovice jsme se svědomitě připravili,“ liboval si trenér Baníku Ondřej Smetana, dle něhož hlavně v první půli jeho svěřenci plnili, co měli naplánováno. „Jsme rádi, že nám to fungovalo, akorát je škoda, že ve druhé půli už to tak nešlo,“ mrzelo ho. „V půli jsme apelovali na kluky, aby v té intenzitě nepolevovali, trošku jsme ale zvolnili a dali soupeři prostor. Mohli jsme ten zápas dohrát líp, nicméně to už nikdo neřeší. Zvládli jsme to, výkon byl dobrý a důležité je, že dobrý byl také výsledek, který jsme po minulých zápasech potřebovali přidat,“ vyzdvihl Smetana.

„Po dlouhé době jsme doma nehráli s týmem z TOP čtyřky,“ připomněl Smetana, že předtím jeho tým hostil Spartu, Plzeň a Slovácko. „Byl jsem tudíž zvědavý, jak se nám bude dařit s Budějovicemi. Doufal jsem, že do zápasu dobře vstoupíme, že budeme aktivní, že budeme dominovat. Prostě, že to bude o nás. Jsem rád, že tomu tak bylo a samozřejmě rychlý gól nám k tomu hodně pomohl,“ netajil se ostravský kouč svou spokojeností.

Zatímco hráči Baníku slavili, hosté z jihu Čech měli ke spokojenosti tentokráte velice daleko. „Naše hra dozadu byla v první půli hodně slabá, tak se první liga prostě hrát nedá,“ hněval se trenér Dynama David Horejš, dle něhož jeho svěřenci nezachytili začátek utkání. „Už ve druhé minutě 1:0, vzápětí 2:0 a 3:0. Já to nechápu, my se celý týden na něco připravujeme a pak stačí jednoduše nakoplé míče za obranu a my si s tím nedokážeme poradit,“.vrtěl Horejš jen smutně hlavou.

První dva góly padly po akcích z levé strany, proto ještě před půlí za Skovajsu na levý kraj obrany přišel Sladký a za Tolna na levý kraj zálohy Mršič. „Je třeba vidět, že pravá strana Baníku měla v první půli velikou kvalitu a my tam měli velké potíže. Nedokázali jsme ty náběhy zachytávat a z toho pramenil tlak Baníku i ty jeho šance. Nebylo to ale jen o Tolnovi,“ uvedl trenér Horejš, dle něhož Tolno za svůj výkon před týdnem proti Slovácku si dostat příležitost v základu určitě zasloužil. „Baník prostě byl v prvním poločase jednoznačně lepší, pohyblivější a za stavu 3:0 se už s tím velice těžko dalo něco dělat,“ konstatoval Horejš.

Nicméně do druhé půle trenéři hostí udělali dvě další změny. „Myslím, že naše hra se určitě zlepšila, ale už v půli bylo rozhodnuto. Jasně, měli jsme dvě tam tutové příležitosti, a kdybychom alespoň jednu dali, třeba jsme ještě mohli zápas zdramatizovat. Ten gól jsme bohužel dali až ke konci, a to už bylo pozdě. Baník prostě vyhrál zaslouženě,“ uznal David Horejš.

V neděli Dynamo.v 18. kole I. ligy hostí Olomouc (15.00).

BROŽKA STŔÍDÁ GOLUBEVS

V A-týmu druholigového FC MAS Táborsko podle informací od Jordánu Miloslava Brožka, jenž odešel po podzimní části sezony do pražské Slavie, by měl ve funkci trenéra vystřídat jeho dosavadní asistent Sergejs Golubevs „Oba pracovali společně rok a půl, Sergejs zná prostředí a měl by navázat na Brožkovu práci,“ uvedl pro média ředitel klubu Josef Holub.