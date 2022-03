„Měli jsme těžký los, jen dva zápasy jsme hráli doma, navíc se Spartou a Plzní. Ve všech těch zápasech jsme ale herně obstáli. Jenže po jednom bodu to naskakuje pomalu,“ stýskal si trenér David Horejš, jenž tudíž tři body s Jabloncem velice uvítal. „Jsem moc rád, že jsme zápas zvládli, ty tři body jsou důležité i pro sebevědomí týmu,“ zdůraznil a dodal, že v zápase důležitou roli sehrála aktivita jeho hráčů hned od začátku. „Vstoupili jsme do utkání velice aktivně, byli jsme jednoznačně lepší. Rychlý gól už v páté minutě nám hodně pomohl, dobře jsme kombinovali a Michal Škoda měl velkou možnost skóre navýšit,“ zmínil kouč Dynama situaci po Mihálikově ostré ráně, kterou brankář Hanuš vyrazil přímo ke Škodovi, ten však zblízka pálil vedle. Ještě před odchodem do šaten ale Škoda ze své další šance už nezaváhal a do druhého dějství šli černobílí s dvougólovým náskokem. „To bylo pozitivní a my věděli, že když budeme hrát chytře a budeme silní na míči, že se nám tam nějaká okýnka otevřou,“ vysvětloval Horejš.

Dynamu se v závěru utkání ta okénka otevřela dokořán a šance, jaké v šestiminutovém nastavení měli van Buren a Mihálik, byly stoprocentní! „To byly skutečně obrovské možnosti, ale taky Jablonec měl jednu velkou šanci, kdy nás podržel Vorlis,“ zmínil trenér Dynama skvělý zákrok brankáře Vojtěcha Vorla po Považancově střele.

Nula vzadu Horejše potěšila: „Jsem tomu rád, protože předtím jsme venku vždycky dali dvě či tři branky, jenže taky jsme pokaždé inkasovali a nakonec vezli vždy jen bod. Že jsme udrželi nulu, mě tudíž velice těší. Navíc i náš výkon proti kvalitnímu soupeři byl slušný. O to víc jsou ty tři body, které jsme získali, důležitější,“ vyzdvihl Horejš.

Jablonci v Č. Budějovicích chyběla řada zraněných hráčů, navíc pro karty i stoper Zelený. „Jasně, třeba Pilař či Malínský hostům chyběli, ale pořád je to Jablonec, pořád je tam spousta hráčů, které by každý trenér ve svém týmu chtěl mít. Jablonec tu sílu tedy přes ty absence měl. Ale já bych přesto rád vyzdvihl náš výkon, hlavně v prvním poločase jsme totiž hráli velice dobře,“ ocenil kouč Dynama.

Domácí fotbalisté skutečně byli po většinu času lepší a vyhráli zcela zaslouženě. Dá se říct, že to vítězství mohlo být i vyšší! „To je pravda, neboť ať to byl Škoďák (Michal Škoda – pozn,), ať to byl Mick van Buren, ať to byl Ondra Mihálik, všichni měli šance, které prostě musíme proměňovat! Když se vyhraje, tak to tak nebolí, ale když to skončí remízou, ty zahozené šance mrzí třikrát tolik,“ přemítal trenér Horejš. „Na druhou stranu jsem rád, že si ty šance vytváříme. Že i s Jabloncem jsme vedle dvou gólů měli ještě další možnosti.“

Jednu z velkých šancí, které Dynamo na konci mělo, připravil pro Burena střídající mladík Daniel Hais. „Je to náš odchovanec, i proto dostává prostor. O místo v týmu se pere a měl tam po příchodu na hřiště dobré věci. Proto jsme ho tam i dali, aby dělal ty náběhy a obranu soupeře trhal. Je to mladý kluk, ještě to má všechno před sebou,“ poznamenal Horejš.

V dalším kole čeká v neděli fotbalisty Dynama zápas na hřišti mistra v pražském Edenu (18)!