Za Dynamo Č. Budějovice odehrál 249 zápasů. V historické tabulce je na druhém místě. Před ním je jen Ladislav Fujdiar. Bylo by pěkné úctyhodnou zápasovou porci zakulatit. „Že bych byl jako Chára a podepsal smlouvu na jeden zápas?,“ směje se fotbalový obránce, který si jako příměr vypůjčil hokejový příběh Zdena Cháry. Legendární Slovák v 45 letech ukončil kariéru. V NHL odehrál 1680 zápasů, to je nejvíce mezi obránci v historii. Minulou sezonu strávil v New York Islanders, podepsal ale symbolický jednodenní kontrakt s Bostonem, kde oficiálně skončil…

Zatím to ale na velký jihočeský comeback nevypadá. Novákova porce zápasů v černobílém dresu nejspíš zůstane na čísle: 249.

Ve 32 letech se rozhodl pro ukončení profesionální kariéry. Z prvoligového Dynama odešel do Rakouska. Soutěž, kterou hraje, je I. Landeslliga Ost. „V tabulce jsme na čtvrtém místě,“ popisuje. Čtvrtá pozice po podzimu je pro Askö Donau Linz skvělá? Solidní? Nebo se podzim nepovedl? „Může to být lepší,“ říká spolehlivý obránce. „To ale může být vždy. Docela to jde,“ mávl rukou a přidal i podrobnější hodnocení: „Doma jsme neztratili ani bod, ale když jsme vyjeli ven, byl vidět veliký rozdíl, tam jsme moc bodů neudělali. Tam máme nedostatky. Kdybychom zvládli nějaký zápas venku, bylo by postavení v tabulce mnohem lepší.“ To je dost podobná situace té v českobudějovickém Dynamu, jen úplně v obráceném gardu.

„Vedení klubu mělo cíl do dvou let se vrátit do Ober Östereich ligy,“ naznačuje Novák, že ve střednědobém horizontu se s postupem počítá. „Loni tento tým spadl. Pokud by se postoupilo letos, nikdo by se tomu nebránil, ale procházíme dost velikou obměnou, stále si všechno teprve sedá. Uvidíme, jak to bude, je tu dost mladých hráčů. Když se to letos povede, budou v klubu všichni spokojení, ale není kam spěchat.“

Už v Dynamu u něj platila norma jeden gól na sezonu. „V Rakousku mám splněno za podzim,“ informuje hrdě s úsměvem. „Hráli jsme proti SC Machtrenk, v této soutěži je ještě Viktoria Machtrenk, gól jsem dal hlavou po rohu.“ Jak jinak. V první české lize dal dva góly. Oba hlavou. „Jeden v Boleslavi a jeden v Plzni,“ přikyvuje.

V Linci v týmu Askö Donau pod taktovkou rakouského trenéra hrají tři Češi. „Jezdíme spolu,“ popisuje Pavel Novák zavedenou praxi. „Máme služební auto, kluci vyrážejí ještě na jeden trénink v týdnu navíc.“

V Rakousku nastupuje pravidelně na postu stopera. V Dynamu hrával ve středu obrany spíš v začátcích, později ho trenéři posílali téměř výhradně na kraj. „Zhruba bych řekl, že úroveň se pohybuje někde v horních patrech divize,“ porovnává odchovanec jindřichohradeckého fotbalu s český i soutěžemi.

V české první lize je hodně hráčů okolo čtyřicítky. Přitom Novas, jak mu kamarádi říkají, oslavil teď před Vánoci teprve 33. narozeiny. „Rozhodnutí skončit ale nelituju,“ říká okamžitě. „Takový je život. Prostě to tak bylo. Život jde dál,“ uvažuje tatínek pětileté Matyldy. „Zjistil jsem, kolik se dá dělat zajímavých věcí během volných víkendů. Celý život jsem byl v sobotu a v neděli na fotbalech a život ve fotbalové bublině byl úplně odlišný.“ Co třeba naplňuje jeho volný čas? Lyže! Sjezdovky! S rodinou a také s rodinou své sestry vyrazili na rakouský ledovec Hintertux, který je jediným lyžařským střediskem v Rakousku s celoročním provozem. „Naposledy jsem byl na lyžích ve dvanácti letetch, pak jsem měl problémy s koleny, přišel fotbal a už jsem nikdy nelyžoval.“ Rakouské ledovcové středisko s vynikajícími sněhovými podmínkami leží v nadmořské výšce 1 500 – 3 250 m nad mořem. Lyžaři se tu prohánějí na 86 km sjezdovek všech obtížností, vybírají si terény s hlubokým sněhem nebo náročné sjezdovky s boulemi. Hintertux navštěvují lyžařské a snowboardové týmy z mnoha zemí, aby se zde připravovaly na závodní sezonu. Zazábavou tam vyrazil i bývalý český ligový fotbalista Pavel Novák. „Když jsme ale poprvé vyjeli lankvkou nahopru, tak jsem říkal, jak tohle sjedu… Po těch létech jsem nevědel jak na to. Ale po překonání první obavy už to bylo v pohdě.“ Lákadlem ledovce Hintertux je také ledový palác Eis Palast s fascinujícími obrovskými rampouchy a ledovými krystaly. „Moc se mi tam líbilo, už plánujeme další výlet,“ usmívá se spokojený třiatřicátník.

A co myslíte, že naplnilo jeho volný den ve Střížově, kde žije? Fotbal! „Díky tomu, že jsem skončil s profesionálním fotbalem, jsem si zahrál turnaj jen tak pro radost,“ popisuje velký výlet Střížovských do nedalekého Svatého Jána nad Malší. „Hráli jsme turnaj v malé kopané za Střížov. Skončili jsme třetí. Bylo to zpestření. Zase jsem se potkal s jinými lidmi, kteří prostě hrají pro zábavu. Po turnaji jsme šli na pivo, ti nejzdatnější vydželi až do rána,“ směje se. Jeho pozornosti pochopitelně neunikly ani výkony a dvě trenérské výměny v Dynamu. „Z každého zápasu jseme viděl alespoň poločas, ale přímo na stadion jsem se dostal jen jednou. Nebyl čas.“

A jak tedy hodnotí českobudějovický (ne)vydařený podzim? „Klub udělal pár překvapivých výsledků venku. Hráči tam těžili z brejků a z poctivé defenzivy. Doma jim to ovoce nepřinášelo. Na svém stadionu byli v roli, kdy se musí víc tvořit, a to se ne vždy úpně dařilo.“ V kontaktu zůstal i přímo s fotbalisty. Aby také ne, v klubu působil s malými přestávkami déle nže dvacet let! „Byl jsem za klukama v šatně, na začátku pod trenérem Weberem bylo vidět, že jim výměna trenérů vlila novou krev do žil, měli zápal, chuť, postupem času, když začala ligy, bylo vidět, že nálada už nebyla taková, jaká měla být. Trenér Weber chtěl po hráčích jednoduchý fotbal, na to oni nebyli zvyklí. Nálada se postupem času v šatně zhoršovala. Po Weberově odchodu, když to převzali Jirkové, Kladrubský s Lerchem, bylo vidět, že kluci jsou ochotní bojovat víc než před tím. Noví trenéři dokázali tým stmelit, šatna šla za nimi. Bylo to znát hned v zápase s Brnem, ale i na Spartě, kde Dynamo prohrálo. Nikdo nic nevypustil, kluci chtěli hrát fotbal.“

A jaké z Novákova pohledu bude jaro? Černé - smutné? Bílé - veselé? Nebo černobílé? Dynamo do něj vstoupí pod vedením trenérského tandemu Zápotočný - Nikl. „Tabulka je hodně vyovnaná, stačí třikrát vyhrát a jste úplně v jiných patrech tabulky. Platí to ale i opačně.“ Fotbalově zná víc Zápotočného než Nikla. „Hrávali jsme proti sobě. Chvíli jsme si povídali. Jeho první dojmy jsou pozitivní. Podle něj je zázemí s Příbramí nesrovnatelné, byla na něm vidět velká chuť do práce. Snad mu to vydrží a posune klub na vyšší příčky, než na kterých je teď.“