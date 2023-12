Fotbalisté Dynama Č. Budějovice zakončí nevydařenou podzimní část I. ligy v sobotu večer od 18 hodin zápasem v Praze s týmem Bohemians 1905.

Proti Hradci se Zdeněk Ondrášek neprosadil, podaří se mu to v Praze proti Bohemians? | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Před týdnem jeli fotbalisté Bohemians ze Slovácka s vysokou porážkou 2:5. „Zřejmě jsme si vybrali špatný den, teď však máme před sebou dvě domácí utkání a v nich musíme podat daleko lepší výkon,“ burcoval stoper Jan Vondra.

V prvním ze dvou zmíněných domácích utkání hrála Bohemka po vyloučení libereckého Ghaliho více než půl hodiny přesilovku, tu ale nevyužila a hrála 0:0. „V plné nahotě se ukázalo to, co nás na podzim trápí. A to je přechod k brance na útočné polovině,“ stýskal si trenér Jaroslav Veselý.

Fotbalisté Dynama sedm posledních utkání v lize prohráli a po té poslední z nich doma s Hradcem 0:2 na svou funkci rezignoval trenér Tomáš Zápotočný. Tým v Praze tudíž v sobotu povede dosavadní asistent trenéra Jiří Lerch spolu s Jiřím Kladrubským.

„Čeká nás těžký zápas, Bohemka hraje silový fotbal a navíc bude mít za zády své fanoušky,“ říká dočasný kouč, jenž v podobné situaci vedl tým i loni po odvolání trenéra Webera. A záskok tehdy zvládl velice solidně. „Doma jsme porazili Brno 3:2 a na Spartě padli 0:1,“ připomněl Lerch. „Bylo by skvělé, kdyby se nám podobný bodový zisk povedl také teď na Bohemce,“ zadoufal.

Převratné zásahy do složení týmu pověření trenéři Lerch a Kladrubský nechystají: „Nějaké změny budou, ale moc ne. Nebyl na to ani čas, po utkání s Hradcem byla ve čtvrtek regenerace, den nato předzápasový trénink a v sobotu po obědě odjezd na zápas,“ krčil Lerch rameny. „Věříme ale, že kluci se na Bohemce semknou a podají tam maximálně bojovný výkon. Pro nás by i bod měl význam,“ zdůraznil Lerch.

PODROUŽEK KONČÍ



Dynamo je v nezáviděníhodné situaci. V tabulce je poslední, navíc výkony týmu v posledních dvou zápasech (v Plzni prohra 0:5 a s Hradcem 0:2) neměly ligové parametry. Na Střeleckém ostrově tudíž poté, co skončili trenéři Marek Nikl a Tomáš Zápotočný, se chystají i další změny.

K jedné z nich i na postu sportovního manažera, kde by už po svém půlročním působení dle informací Deníku měl končit Jan Podroužek. „Je tomu tak, Jan Podroužek končí,“ exkluzivně včera Deníku potvrdil majitel Dynama Vladimír Koubek.

Ten se vyjádřil i ke spekulacím, týkajícím se údajného prodeje klubu. „V jednání je příchod strategického partnera,“ upřesnil majitel klubu s tím, že bližší podrobnosti oznámí po neděli.