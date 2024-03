Fotbalisté Dynama i v notně oslabeném složení v Ml. Boleslavi bojovali až do konce aspoň o jeden bod, kuriózní „vlastenec“ v nastavení však definitivně rozhodl o tom, že se budou domů vracet s prázdnou.

Fotbalisté Dynama v lize prohráli v Mladé Boleslavi 1:3 (na snímku v obranné akci budějovický Martin Sladký). | Foto: Foto: Deník

To zmíněné oslabení bylo skutečně hodně citelné, protože minule proti Olomoucí se vykartovali hned tři klíčoví hráči (na stoperu tak kromě zraněného Havla chyběl pro červenou kartu i Králik, po čtvrtých žlutých kartách vypadli i Hellebrand a Alli).

Tyto absence na straně Dynama byly samozřejmě znát a začátek utkání patřil Mladé Boleslavi, která si vynutila územní převahu. Jenže vedoucí gól dali v 7. minutě Jihočeši – Brandnerův centr sice před Ondráškem odvrátil Suchomel, avšak jen k Petru Zíkovi a sedmnáctiletý ligový debutant míč z hranice velkého vápna chladnokrevně poslal přesně k tyči – 0:1!

To byl nečekaný vstup do zápasu, radost hostí ale měla jen krátké trvání: tři minuty nato po Kušejově rohu volný Hilál hlavou vyrovnal na 1:1 a týž hráč krátce nato po standardce Matějovského, znovu opět trestuhodně volný, pohodlně dal na 2:1. „Že jsme po té studené sprše hned dokázali zápas obrátit, bylo skvělé. Pomohly nám dvě standardky a faktor Yusuf,“ zářil trenér David Holoubek.

Pro Jihočechy byl rychlý obrat ve skóre šokem, v závěru první půle ale měly příležitosti srovnat: ve 42. min. po Trummerově centru Suchan z voleje překopl a dvě minuty nato Brandner zblízka trefil gólmana Mikulce.

Po změně stran sice více ze hry měli domácí, v 55. minutě to ale zkusil Suchan zdálky a brankář Mikulec jeho utěšenou ránu vyrážel jen s potížemi. Do další slibné šance se dostal pár vteřin po svém příchodu na hřiště další budějovický debutant Sliacky, nestačil ale vypálit.

Možnosti dát gól ale měl i soupeř: v 67. vychytal Kostkovu dělovku pozorný Šípoš a vzápětí po rohu Karafiát hlavou z velké příležitosti mířil nad břevno.

Vyrovnávací gól měl čtvrt hodiny před koncem na hlavě po Suchanově trestňáku nabíhající Nikl, trefil ale jen gólmana Mikulce. Vyrovnat už Dynamo nestihlo, naopak v nastavení si domácí body kuriózně pojistili, když Hilálovu ránu Šípoš vyrazil do Nikla a od něj se míč odrazil do sítě. „Jakákoliv výhra ve sportu je dobrá, do dalšího tréninku a dalších zápasů,“ zhluboka si oddechl domácí trenér Holoubek, jehož tým získal tři body po sérii osmi zápasů bez výhry v řadě.

„Bylo na to, abyste mohli pomýšlet na body, těch absencí až příliš?“ byl na pozápasové tiskovce první dotaz na kouče hostí. „Já bych neřekl, že to bylo těmi absencemi,“ odvětil Jiří Lerch, zároveň ale připustil, že hráč typu Hellebranda jeho týmu chyběl. „Ztráceli jsme hodně míčů v přechodové fázi, i tak si ale myslím, že jsme podali dobrý výkon. Ale nedokázali jsme pohlídat dvě standardky a v nich Hilála, který nám dal dva góly,“ litoval trenér hostí a připomněl, že Matouš Nikl měl ke konci nemenší gólovku. „Tu ale bohužel neproměnil, mohlo to být 2:2 a třeba by se zápas dál vyvíjel úplně jinak. A gól na 3:1? To už byla vyloženě naše smůla,“ mrzelo Lercha.

Mladá Boleslav - Dynamo ČB 3:1 (2:1) - Branky: 10. a 15. Hilál, 90+1. Nikl vlast. – 7. Zíka. ŽK: Kadlec – Skalák. Diváci: 2021. Rozhodčí: Batík – Paták, Pochylý. Ml. Boleslav: Mikulec – Kadlec (84. Vaníček), Král, Suchý, Suchomel – Matějovský (84. Sakala), Karafiát – Solomon (62. Kostka), Mareček (90+2. Kubista), Kušej (84. Ladra) – Hilál. Dynamo ČB: Šípoš – Sladký, Nikl, Čoudek (88. Madleňák), Trummer – Suchan, Čermák, Zíka (60. Skalák) – Šigut (75. Lazić), Ondrášek (75. Tranziska), Brandner (61. Sliacky).