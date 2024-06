Ivan Schranz, slovenský fotbalový reprezentant a bývalý hráč Dynama České Budějovice, se stal národním hrdinou díky svému gólu na Euru proti Belgii. Trenér Dynama České Budějovice Jiří Lerch Schranze chválí i za výkony ve Slavii.

Dvěma góly v Olomouci přispěl Ivan Schranz v roce 2019 k výhře Dynama v Olomouci | Video: Deník/ SK Dynamo České Budějovice

Je slávista. Stejně jako Jiří Lerch. Hraje v reprezentaci. Stejně jako hrával Jiří Lerch. Kopal za Dynamo. Stejně jako Jiří Lerch. O kom je řeč? Asi byste věděli. Ivan Schranz je na Slovensku národním hrdinou. Na Euru gólem proti Belgii zařídil senzaci. Na jeho působení vzpomínají i v Českých Budějovicích, kde patřil k tahounům. "Ivan odvedl v Dynamu skvělou práci," říká trenér Jiří Lerch. "Sleduju ho ve Slavii, kde hraje výborně," dodal.

Ivan Schranz dal na Euru gól, který oslavil dvakrát. Vlastně třikrát. Nejprve klasicky po dorážce, pak znovu, když VAR překontroloval jeho postavení. Potřetí, když poslal zdviženým prstem pozdrav do nebe svému tatínkovi. "Na mistrovství mu hodně fandím," potvrdil Jiří Lerch. To je vlastně gólová oslava počtvrté. Prožil si ji Lerch doma ve Vidově. "Mám z Ivana radost, fandím mu, je to fajn kluk," říká a Lerch a ještě dodal: "U nás, v Dynamu se choval charakterově skvěle. A fotbalově? To byla a je prostě špička."

Zdroj: Deník/ SK Dynamo České Budějovice

Lerchova slova dokumentují i statistiky. Třeba zápas v Olomouci 19.10. roku 2019. Schranzův zápis je velmi povedený. Dal dva góly Dynama! Skvělým výkonem se podílel na vítězství Jihočechů 3:1. Co říkal Schranz po výhře v Olomouci. K první trefě doslova uvedl: „Vyplynulo to z té situace. Rozhodl jsem se, že si míč navedu na střed a pokusím se vystřelit. A viděli jste, padlo to tam,“ usmíval se slovenský ofenzivní hráč. A co řekl ke druhému gólu? "Vyplaval jsem na zadní tyči úplně sám a stačilo to jen trefit a padlo mi to do brány,“ popsal jednoduše střelec, který se tak mohl i s hloučkem fanoušků radovat z výhry, která pomohla týmu, aby se odpoutal od sestupových příček.