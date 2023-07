Ivo Táborský (SK Dynamo České Budějovice):

Na co se mohou těšit fanoušci Dynama v nové sezoně?

„Doufám a věřím, vlastně jsem přesvědčený o tom, že trenéři opět posunuli naše mužstvo k výkonům, které jsme předváděli na konci předešlé sezony. To už byl jejich rukopis znát. Chceme hrát atraktivní fotbal. Proběhly i úpravy na stadionu, kde by měl být větší komfort pro fanoušky. Máme nové dresy, domácí zápasy budeme hrát v bílých.“

