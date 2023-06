Při svém návratu do klubu, v němž před lety do velkého fotbalu vstupoval, přispěl ve víkendovém přípravném zápase ve Strakonicích k vysoké výhře fotbalistů Dynama 11:1 dvěma góly čtyřiatřicetiletý útočník Zdeněk Ondrášek, jenž po zápase v exkluzivním rozhovoru odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.

Zdeněk Ondrášek ve Strakonicích odpovídá na dotazy Deníku jižní Čechy. | Foto: Deník/ Jan Škrle

V prvním utkání po návratu do Dynama jste vstřelil dva góly. Takže spokojenost?



Jsem tomu rád, nicméně až tak jednoduché to nebylo. Je přede mnou ještě moc a moc hodně práce. Mám na mysli nejen svou výkonnost, ale také spolupráci se svým spoluhráči, abychom se navzájem patřičně sehráli. Prostě aby to mělo kvalitu, kterou bych chtěl v Dynamu mít.

Kdy a jak se váš návrat do Dynama začal rodit?



Zájem z Dynama byl už delší dobu, a když Wisla dala najevo, že už se mnou nepočítá, nějaké možnosti se objevily a největší zájem jsem cítil z Budějovic. Já vždycky šel tam, kde mě chtěli, to hrálo i teď velkou roli.

Potěšilo vás, že jste nabídku dostal právě z klubu, ve kterém jste s velkým fotbalem začínal?



Samozřejmě, že mě to těšilo. V Budějovicích to znám, v realizačním týmu či v managementu klubu jsou kluci, s nimiž jsem hrál, nebo které znám. Taky se mi líbí filozofie klubu a plány, které do budoucna Dynamo má.

Váš návrat se definitivně dojednal až minulý týden, takže jste toho ve svém staronovém klubu zatím asi až tolik nenatrénoval…



Do Budějovic jsem přijel až ve čtvrtek večer, v pátek jsem tudíž s klukama měl jeden trénink a den nato mi trenéři v první půli už dali šanci se ukázat. Ten trénink byl spíše takový testovací, s mužstvem toho ještě moc natrénováno nemám, ale jinak v přípravě už nějakou dobu jsem a tři měsíce po operaci co jsem měl, doháním kondici. Něco poběhat a na sobě popracovat ještě musím. Taky se vžít do toho, co trenéři ode mě chtějí, co Dynamo hraje. Ale myslím si, že to bude fungovat dobře.

Do přípravy Dynama se vedle hráčů, kteří tu byli v minulé sezoně, zapojila i řada nadějných mladíků z béčka či dorostu. Co na to říkáte?



V přípravě to tak často bývá, že se hráči hodně točí, že přicházejí noví kluci a hráči na zkoušku. Ale to, že Dynamo chce dávat šanci svým odchovancům, je dobře, to je zřejmě i součást té filozofii klubu, kterou jsem zmiňoval.

Ostatně vy sám jste v Dynamu do kádru áčka šel jako hodně mladý kluk, ne?

Je to tak, já i první start za áčko v Dynamu měl ještě jako dorostenec. Je dobře, že i teď ti mladí kluci tady dostávají šanci a dál už to bude jen na nich, jak tu šanci vezmou za pačesy. Žádná jiná už taky totiž nemusí přijít. Myslím si ale, že ti kluci to ví a že tu příležitost nepromarní.

Na úvod přípravy jste si ve Strakonicích v pohodě zahráli a s chutí i zastříleli, takže spokojenost?



Já si každý zápas užívám, ať je to o body, či v přípravě. Ve Strakonicích to byl lehčí zápas, ale já se snažím každý zápas vždy hrát naplno. Ti kluci, co proti nám ve Strakonicích hráli, taky umí běhat a kopat do míče. Kdybychom my to podcenili, tolik gólů bychom nedali. Do každého zápasu musíte dát sto procent. Tak tomu musí být i v dalších přípravných zápasech, v nichž nás navíc čekají už těžší soupeři.

Nastoupil jste v dresu s číslem třináct, takže jedenáctka na vás nezbyla? V Budějovicích jste přece měl přezdívku Kobra 11?



To bylo ještě v dorostu, tam jsem měl jedenáctku a měl jsem přezdívku Kobra. Navíc v televizi v té době byl velice populární krimiseriál Kobra 11. To ale bylo v dorostu Dynama, pak už jsem všude měl převážně třináctku. Akorát v Krakově zpočátku ji měl nějaký mladík, ale po půl roce jsme to změnili, já dostal třináctku a tu jsem nosil všude, kde jsem potom působil.

Dynamo v posledních dvou letech shodně končilo ligu na desátém místě. Myslíte, že byste si mohli dát za cíl třeba horní půlku tabulky?



Minulá sezona Dynama byla dobrá a já věřím, že také teď máme mužstvo, které má kvalitu s má na to, hrát v lize výš než je desátá příčka.

A s jakým přáním přicházíte osobně vy?



Rozhodně s tím, že bych se chtěl do týmu prosadit a pomoci mu k co nejlepším výsledkům. Chci vytvářet takový tlak na ostatní útočníky, aby každý musel makat na sto procent. Kdo bude hrát, to rozhodnou trenéři, ale každý musí být nachystán naskočit, ať je to od začátku, či během zápasu. Hráči z lavičky zápasy často rozhodují, takže každý z nás musí být pořád maximálně připraven.

V TŘEBONI S VLAŠIMÍ

V dalším přípravném zápase se fotbalisté prvoligového Dynama střetnou ve středu od 16:30 hodin v Třeboni s druholigovou Vlašimí. Druholigové Táborsko ve stejný den hraje v Doubravce s prvoligovou Viktorií Plzeň (17:00).