Trenér vítězů Jozef Weber tudíž byl s výsledkem samozřejmě spokojen, vysoké vítězství nicméně nechtěl přeceňovat. Do přestávky to dle jeho názoru tak jednostranná partie nebyla. „V prvním poločase to bylo nahoru dolů, moc se mi to líbilo,“ vyzdvihl. „Myslím si, že lidi se fotbalem určitě bavili. Táborsko hrálo velmi dobře, útočně, jeho hráči také měli dvě tři šance,“ pochválil i soupeře.

Hosté skutečně začali na Střeleckém ostrově aktivně a v úvodu kopali tři rohy v řadě. Jenže směrem dozadu to bylo daleko horší. V 6. minutě ještě střelu Hory, jenž běžel sám na bránu, stačil gólman Kotek vykopnout, proti Haisově blafáku ale už byl bezmocný. Domácí mladík šel sám na branku poté, co využil chyby stopera Jakuba Navrátila, jemuž sebral míč.

Jen o čtyři minuty později devatenáctiletý Hais přidal i druhý gól, kdy už proti sobě neměl ani brankáře a střílel do prázdné brány. Předcházela málokdy vídaná situace, kdy sklapla ofsajdová past naprázdno a tři hráči Dynama šli na osamoceného Kotka v brance… „Chceme presovat už na soupeřově půli, což se hlavně našim mladým hráčům dařilo a třeba Haisík (Daniel Hais – pozn.) tam vybojoval balony, z nichž jsme těžili,“ pochvaloval si Weber.

Také Matoušek pečetil na konečných 4:0 po akci, na jejímž konci běžel na Kotka zcela sám a suverénně svůj nájezd proměnil. Do šance ho neméně bravurně vyslal debutant Libor Bastl. „Uvedl se velice pěkně a bude s námi asi pokračovat i nadále,“ vyzdvihl Weber výkon 18letého mladíka, jenž si debut za prvoligové áčko osladil i první gólovou asistencí.

V původní nominaci přitom nejen Bastl, ale zřejmě i někteří další mladí hráči nebyli, naopak v zápase někteří zkušení borci chyběli. „Máme trošku potíže s marodkou,“ vraštil čelo trenér Dynama, ale více přiblížit, kdo z hráčů a jaké zdravotní potíže má, nechtěl. „To si s dovolením necháme pro sebe,“ usmál se.

Záměr jít do generálky ve složení, které by se blížilo základu pro ligovou premiéru, se Dynamu po uvedených zraněních dodržet nepodařilo. „Kdyby se z marodů někdo uzdravil, zlobit se nebudeme. Věřím, že někteří se dají do pořádku,“ zadoufal Weber, jenž na pondělí dal hráčům volno a od úterý už bude tým ladit formu na nedělní ligu s Pardubicemi.

Zatímco fotbalisté Dynama odcházeli ze hřiště spokojeni, hosté se do kabin trousili s hlavami dole. „Prohra 0:4 mluví jasně,“ krčil rameny hostující trenér Radoslav Kováč. „Blbě jsme bránili, ty góly jsme si dali takřka sami. I při jednodušších nákopech za obranu jsme se nesprávně chovali, to mě mrzí,“ kabonil se Kováč.

Trenér Táborska ale měl výhrady i k ofenzivě svého týmu, hlavně k finální fázi: „Příležitosti jsme tady také měli, i my jsme šli třeba tři na dva, dva na jednoho, nedokázali jsme to však patřičně zakončit. Naopak Budějovice nás za chyby v defenzivní činnosti trestaly,“ litoval Kováč, kterého mrzelo také zranění Petra Javorka, jenž už po pár minutách ze hřiště odkulhal. „Vypadá to na svalové zranění, a kdyby v sobotu v Příbrami nemohl nastoupit, byla by to veliká nepříjemnost,“ myslel Kováč už na sobotní start II. ligy.