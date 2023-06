Výraznou posilu získal do svého týmu majitel fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice Vladimír Koubek. Tři dny před startem přípravy na nový ročník potvrdil příchod Jana Podroužka. "Tuto informaci potvrzuji." Sociálními sítěmi proběhla informace o tom, že Podroužek bude sportovním ředitelem klubu. Koubek tuto zprávu upřesnil: "Nebude sportovním ředitelem," odmítl a vysvětlil: "Příchod Honzy Podroužka znamená posílení práce našeho sportovního úseku." Jaké konkrétní úkoly Koubek Podroužkovi předá? "Jeho začlenění do klubu je ještě otázkou jednání. Bude mít na starosti spolupráci při řízení a koncipování sportovní práce našeho klubu s přesahem do Akademie."