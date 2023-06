Do fotbalového Dynama přišel vlastně jako první letní posila. Teď se Jan Suchan snaží dokázat trenérům, že sáhli po správném hráči. Podívejte se na video, pohodu rozdává šikovný fotbalista na všechny strany.

Jan Suchan přišel z Vlašimi do Dynama | Video: Deník/ Kamil Jáša

O změnách ve fotbalovém Dynamu České Budějovice Deník už podrobně informoval.

Ofenzivní záložník byl nejlepším hráčem FNL. Do Českých Budějovic přišel z Vlašimi. "Já věřím, že se dá navázat i v první lize," usmívá se téměř vždy dobře naladěný fotbalista. S trenéry samozřejmě mluvil, ale ne úplně konkrétně. "Na to, abychom si řekli, co ode mě budou chtít přímo na hřišti, na to bude ještě dost času," přikyvuje.

Suchan dorazil do kabiny, která je složená spíš z mladších hráčů. "Moc jsem jich tu ale neznal," smál se Suchan při prvním vkročení do kabiny. Během pár dní se seznámil se všemi. "Jsou tu mladší kluci, není tu žádný problém."

Suchan kolem sebe šíří dobrou náladu. "Už nejsem žádný mladík, abych byl ze všeho vyjukaný. Doufám, že si pohodu přenesu i do Budějovic."